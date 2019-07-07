財力問題 四分之一美國人根本不想退休

2019-07-07 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



美聯社報導，民調顯示，近四分之一美國人表示他們沒想過要退休。

專家表示，傷病、遭到解雇和家人照護責任時常迫使年長勞工提早離職。

美聯社民調指出，23%的美國勞工根本不想停止工作，連50歲以上民眾都有近兩成想要一直工作下去。另外將近四分之一的美國人說，他們會持續工作至65歲以上。

美國政府資料顯示，今年6月，65歲以上民眾有五分之一還在工作或仍在積極找工作。

對許多人而言，他們決定繼續工作，和金錢脫不了關係。

波士頓大學退休人士研究中心儲蓄研究助理主任陳安琪說：「我們在資料看到的平均退休年齡有些微上升，但也沒有上升很多。所以，人們有更慢長的退休生活，他們或許沒有足夠的資產維持退休生活。」

據民意調查，人們被問及對於退休後財務狀況有何感受時，14%的50歲以下人口和29%的50歲以上人口表示他們準備充分。另外約四成的長者認為他們應該準備好了，而只有三分之一的人覺得毫無準備。相較之下，56%的年輕人表示他們沒有為退休準備。

退休人士中，38%的人表示他們退休時認為自己準備好了，而25%的人認為他們並沒有充分準備或根本沒準備。

78歲的班奈特說：「不退休的原因之一是，你沒有存到那麼多錢。」他63歲被迫辭去駐紐約市網站編輯的工作。

與此同時，美國對勞動力老化影響勞工的評估並無定論：39%的人認為持續工作久一點對美國勞工是好事，而29%認為這是壞事，30%則認為沒有差別。約45%認為延遲退休有益美國經濟。

50歲以上的美國工作人口，有42%認為延遲退休趨勢對他們的職涯有正面影響，只有15%認為有負面效應。50歲以下工作人口認為延遲退休趨勢對他們的職涯有好影響和壞影響的比率大約各占一半。

根據美聯社民調，退休族只有6%表示他們在50歲前離開勞動市場。