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「我成功了嗎？」 比爾蓋茲歲末自問這三個問題

2019-07-07 18:16經濟日報 記者陳律安╱即時報導

每個人都有衡量自己人生成功與否的方法，而隨著年紀增長，方法可能有所不同。就微軟創辦人比爾蓋茲而言，他每年都會對個人生活及工作進行「年終評估」，這是他從孩提時期延續至今的一項傳統。他在部落格貼文說：「有些人可能認為很不屑，但我喜歡這樣做。」

蓋茲也提到，現年63歲的他，評估項目也與20多歲時不同，「當年的歲末評估總歸為一個問題：微軟的軟體有讓個人運算的夢想成真嗎？」

除了工作外，蓋茲也會用一連串問題評估自己的生活。他說，有些問題在25歲時看來可笑，但當年紀愈來愈大，就更有意義多了。

CNBC報導，以下是蓋茲在去年底問自己的三個問題：

●「我有花足夠時間陪家人嗎？」

金錢不是萬能，花錢也無法使一天多一分鐘。就算公務繁忙，蓋茲每天仍挪出時間陪家人，他的妻子梅琳達說，與丈夫有一項共同消遣，那就是一起追PBS電視台影集「維多利亞」。梅琳達說，如果雙方分隔兩地，會一起看同一集，以趕上彼此進度。

今年稍早，梅琳達也透露，當年蓋茲還是微軟執行長時，每周幾個早上會開車送女兒珍妮佛去上學，「他們珍惜車上時光，以及多年下來的彼此交談」，如果不這麼做，蓋茲的這一面可能不會被孩子看到。

●「我有學到新東西嗎？」

蓋茲1975年從哈佛大學輟學，但仍孜孜不倦地學習。他每年讀50本書，「這仍是我學習的主要方法，從孩童時期便是如此」，「到現在我喜歡造訪有趣的地方，與科學家會面、在網路上看很多課程，不過閱讀仍是我學習新東西、測試理解程度的主要方法」。

蓋茲也說，隨著網路發達，終生學習變得容易許多，只要上網搜尋即可，小時候還要翻厚厚一本的世界百科全書。

●「我有開發新友誼，深化舊友誼嗎？」

蓋茲對朋友及成功的看法，受好友「股神」巴菲特影響很深。當被問及「怎麼樣算成功？」，蓋茲引述巴菲特看法表示，「衡量成功與否，要看與你親近的人是否開心與愛你」。

蓋茲也說：「我過去25年從巴菲特身上學到許多東西，或許最重要的是友誼的真諦，那就是若你心中有個理想朋友的典型，自己也成為那樣的人。」

比爾蓋茲。美聯社
比爾蓋茲。美聯社
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