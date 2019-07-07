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英國勞工薪資10年不漲 歸咎於勞動生產力低迷

2019-07-07 12:41聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國衛報報導，英國國家統計局（ONS）5日表示，勞動生產力低迷為英國近十年來工資未增加的主要原因之一。當公司能用更少的資源做更多事情時，企業主才會增加工資。

2019年前三個月的勞動生產力比去年同期下降0.2%，這是連續第三季下降，在過去十年持續出現效率增長低於標準的趨勢。金融危機之前，生產力每年以2.3%的速度增長。

英國家統計局指出，若生產力持續照以往長期的趨勢增長，並且工資占英國經濟產出的比率保持不變，那2018年私營部門一般員工的平均工資將比前一年高出5000英鎊（約台幣20萬元）以上。

英國脫歐的不確定性對英國生產力的停滯產生影響，該調查結果對此表達擔憂，因為公司在政治動盪期間將暫時擱置對提高效率的投資。

董事學會（Institute of Directors）首席經濟學家派瑞克（Tej Parikh）表示，政治風險為商業決定蒙上陰影，企業缺乏投資於能提高組織效率設備和技術的信心。

政府已透過產業戰略，將提高生產力作為一個主要關鍵目標，該戰略旨在透過國家資金和基礎設施支出為企業提供援助。

在金融危機後，低技術和低薪工作的激增，加劇英國低生產力的問題。安永項目俱樂部經濟顧問阿徹（Howard Archer）表示，低工資增長無疑會讓公司在過去十年內雇用更多員工，而非投資技術。

雖然失業率已降至1970年代中期以來的最低水平，但在通貨膨脹後，平均工資仍低於金融危機時期的高點。

阿徹說，很明顯的，有鑒於經濟和政治前景的不確定，許多企業已經雇用更多勞動力而非承擔昂貴的（技術）投資。

英國國家統計局（ONS）指出，勞動生產力低迷為英國近十年來工資未增加的主因之一，...
英國國家統計局（ONS）指出，勞動生產力低迷為英國近十年來工資未增加的主因之一，圖為英國汽車工廠。路透
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英國失業脫歐
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