美6月就業數據太好 油價金價周五表現兩樣情

2019-07-07 01:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國6月就業報告出乎意料地好，國際油價周五（5日）收高，金價卻以大跌收場。若就周線而論，則兩種商品同步收黑。

布蘭特原油9月期貨周五收漲1.5%，結算價報每桶64.23美元；西德州原油（WTI）8月期貨價格上漲0.3%，收盤報每桶57.71美元。

儘管優於預期的就業數據及中東緊張情勢升溫帶動5日油價上揚，但德國製造業重挫、加上市場預期OPEC+減產效力有限，使市場看空情緒濃厚，西德州原油周線下跌1.6%，為三周以來首度周線收跌；布蘭特原油周線跌3.5%。

萬達（Oanda）高級市場分析師莫雅說：「油價波動反映非農數據不太能減緩全球經濟活動走緩的態勢，市場短期難以出現油價上漲的論調，主因美國產量仍持續增加且全球需求放緩。」研調機構Global Risk Management分析師波森認為：「若經濟情勢未改善，只是需求升溫難以抑制庫存持續增加」。

另外，紐約8月黃金期貨5日收跌1.5%，報每英兩1,400.1美元，自3日收盤價每英兩1420.9美元的六年高位大幅回落，也促使周線收黑1%，中止連兩周收紅的漲勢，主要原因是非農數據走強，降低降息展望，使美元指數推升至逾兩周高點。

財經網站MarketWatch（MW）報導，美國公債殖利率上揚，以及印度將黃金進口關稅從2.5%上調至12.5%，恐降低印度本季對黃金需求，這些因素將暫時對金價造成壓力。