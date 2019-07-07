親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美中關稅戰一周年 ...

2019-07-07 01:11經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

美中關稅戰開打到6日為止滿一周年，目前沒有休兵跡象，而根據日本媒體統計，雙方出口至今各別損失約200億美元，相關企業也正加快腳步調整供應鏈，為全球貿易版圖大幅轉向做好長期抗戰的準備。

日經新聞報導，這一年來遭加徵關稅的中國輸美商品出口額下滑14%，減少180億美元，占中國所有輸美商品3%。而美國遭加徵關稅的商品出口額銳減38%，損失230億美元，相當於中國每年總出口額的15%。

從美國與中國開始互祭提高關稅措施至今，中國近半的輸美商品遭加徵25%關稅，美國則有高達70%運往中國的商品遭加徵25%關稅。美國去年7月起對中國出口開始迅速滑落，因北京對美國加徵報復性關稅，反制美國總統川普此前對一系列中國輸美產品加徵關稅，美國12月對中國的出口甚至比一年前減少近40億美元。

中國去年12月對美國的出口尚未大幅滑落，但今年起開始加速衰減，包括3月輸美商品出口額比前一年銳減近60億美元。

美中目前維持對彼此的商品加徵關稅，致使雙方的出口商面臨壓力，想方設法要避開關稅，降低成本。顧問業者貝恩（Bain）副總裁馬提歐斯表示，原先持觀望態度的企業紛紛開始調整供應鏈。

例如，美國環球電器公司原先在中國生產遙控器和其他商品，但決定6月底前將半數生產遷至墨西哥。組裝蘋果無線耳機AirPods的陸企歌爾也正把生產移出中國，並已在越南北部斥資2.6億美元興建新廠房。

另外，美中貿易戰衝擊高度仰賴中國的全球企業，受創程度明顯高於對中國曝顯較低的企業。日經整理全球市值最高的300家企業股價，以美元計算，今年6月底比起去年貿易戰開打前，結果顯示中國銷售占總銷售20%以上的企業，股價平均只比去年上漲1%；而中國銷售占比不到5%的企業，股價平均比去年大漲8%。

晶片大廠美光（Micron）的中國銷售占總銷售的比率高達57%，其股價重挫26%，全球繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）的中國市場營收占23%，股價挫跌31%；中國市場銷售占比達38%的南韓企業SK海力士，一年來股價下跌22%。

三井住友金融集團指出，「投資人擔憂美中貿易戰可能打擊南韓及台灣的企業，以至於他們正抱著資金急往他處避難」。

自美中領導人在G20大阪峰會達成貿易休兵協議，緩解市場的不安情緒以來，投資人持續買進對中國高度曝顯的企業股票。不過，三井住友金融集團警告，美中達成貿易協議的前景不明，雙方仍有可能祭出新一輪關稅。

對中國高度曝顯的晶片大廠美光受貿易戰衝擊，截至6月底股價比去年貿易戰開打前重挫2...
對中國高度曝顯的晶片大廠美光受貿易戰衝擊，截至6月底股價比去年貿易戰開打前重挫26%。美聯社
分享
美中關稅戰到6日為止正好滿一周年。 美聯社
美中關稅戰到6日為止正好滿一周年。 美聯社
分享

南韓G20北京
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

杜特蒂做了這件事 可能掐死外包服務這隻金雞母

2019-07-06 17:33

日韓貿戰 三關鍵物料卡關...三星李在鎔急赴日商議

2019-07-07 00:05

成立25周年事業更旺！亞馬遜5大致勝策略

2019-07-06 17:00

日韓世仇對峙 打亂全球科技產業鏈

2019-07-06 23:43

英國脫歐之際 法國祭出優渥條件挖英國電玩業者

2019-07-06 14:05

過去一周市場回顧

2019-07-06 13:48

減少大裁員 德企先推縮短工時

2019-07-06 13:47

德國企業縮短工時 減少不景氣的裁員規模

2019-07-06 09:57

忍了400年…川普吃的那隻蝦 引爆日韓貿易戰

2019-07-06 08:00

非農就業數據壓縮降息幅度 美股走跌收黑

2019-07-06 05:27

【彭博專欄】債市熱潮…還沒看到盡頭

2019-07-06 02:46

日本Uber Eats 阿嬤送拉麵

2019-07-06 02:40

金價可望連七周走揚

2019-07-06 02:40

沙國降出口亞歐油價

2019-07-06 02:40

星主權基金挺亞洲消費股

2019-07-06 02:40

印度保險、航空業 擬擴大開放

2019-07-06 02:40

全球貨幣寬鬆 新興資產俏

2019-07-06 02:40

美就業報喜 Fed降息機率減

2019-07-06 02:40

新財政預算大利多 印度「果粉」有福了

2019-07-06 02:04

捷豹砸重金 在英生產電動車

2019-07-05 23:38

BMW執行長 明年換人

2019-07-05 23:35

東京迪士尼營運商 股價飆

2019-07-05 23:35

日家庭支出增幅 四年最大

2019-07-05 23:23

爭端加劇 韓掀抵制日貨潮

2019-07-05 23:23

德製造業重傷 ECB降息壓力增

2019-07-05 23:22

美國企業資本支出 逆勢降低

2019-07-05 23:21

投資新風險 慎防「貿易暗流」

2019-07-05 23:20

越南嚴抓「洗產地」 向美國示好

2019-07-05 23:20

25周歲了！亞馬遜面臨9大挑戰

2019-07-05 22:27

道瓊盤初跌150點 就業數據降低Fed降息機率

2019-07-05 22:02

聯準會鷹轉鴿？ 熱錢股債市直球對決

2019-07-05 12:05

美零食需求將回溫 業者卡位

2019-07-03 00:00

彭博資訊專欄／川習會只能讓市場喘口氣

2019-07-02 01:56

影／酷暑冰風暴！雹雨襲墨國 街道如冰川

2019-07-01 18:27

伊爾艾朗專欄／央行寬鬆背後的四大風險

2019-06-25 00:04

彭博資訊專欄／寬鬆政策養出殭屍投資人

2019-06-24 00:44

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

忍了400年…川普吃的那隻蝦 引爆日韓貿易戰

2019-07-06 08:00

加州又強震！這次規模達6.9

2019-07-06 11:51

25年來最強！南加州大地震規模達7.1 恐還有強烈餘震

2019-07-06 13:33

第一「喬王」是它！ 被拘北韓想脫身 一定要找這個國家

2019-07-06 10:00

62歲婦辦趴歡迎兒子出獄 男子酒後亂性竟硬上老媽

2019-07-06 13:14

美國南加州遭25年最強地震侵襲後 又發生5.4餘震

2019-07-06 06:38

川普擬頒行政命令 將美國藥價砍到世界最低

2019-07-06 14:21

影／「又來！」南加州7.1強震 民宅泳池掀大浪

2019-07-06 16:52

竊美晶片技術給中國 台裔教授恐面臨219年刑期

2019-07-06 15:07

比前震強11倍！地基龜裂數棟建築受損 南加州7.1強震傳災情

2019-07-06 13:51

「正妹原味洗澡水」1罐1千…她開賣2天被搶光：不能喝喔是情感用途

2019-07-06 20:35

南加州連兩天強震無傷亡 專家指出關鍵

2019-07-06 22:52

南加州7.1強震來襲 傳多起火警房屋移位

2019-07-06 13:14

海邊自拍失足急拉手 兩人墜12公尺身亡

2019-07-06 12:39

杜特蒂做了這件事 可能掐死外包服務這隻金雞母

2019-07-06 17:33

餘震！紐森宣布寇恩縣進入緊急狀態

2019-07-06 13:27

非農就業數據壓縮降息幅度 美股走跌收黑

2019-07-06 05:27

剛上班秒被炒！戰鬥民族列456行業 這原因女生不准碰

2019-07-06 15:35

心碎！日小學誤丟時光膠囊 400名畢業生回憶瞬間變空白

2019-07-06 11:38

真愛不嫌晚！美國兩人瑞相戀結婚 加起來203歲

2019-07-06 13:08

醫護救出「超逼真假嬰兒」 媽回來淡定換尿布眾傻眼

2019-07-06 11:54

美就業報喜 Fed降息機率減

2019-07-06 02:40

影／糟了是世界奇觀！ 古世界七大奇景3D重現全盛時期超壯觀

2019-07-06 12:12

川普再批美國央行 稱聯準會不清楚他們在做什麼

2019-07-06 04:34

日本Uber Eats 阿嬤送拉麵

2019-07-06 02:40

薩爾瓦多兩名前總統遭控挪用台灣三億捐款 罪名不成立

2019-07-06 09:37

中國壓制維吾爾族 美國會議員：涉危害人類罪

2019-07-06 08:03

南加州連2天地震 道奇主場轉播鏡頭劇烈搖晃

2019-07-06 14:16

有臉更有腦！理工妹選美「穿白袍做實驗」！五彩泡沫正翻大家奪后冠

2019-07-06 21:54

歐洛克總統之路 富豪岳父是關鍵力量

2019-07-06 19:28

人造肉供不應求 灣區初創公司憂喜參半

2019-07-06 19:31

免再遭受戰火波及 巴比倫遺址列為世界遺產

2019-07-06 10:16

日韓貿易戰開打 傳三星李在鎔明將緊急赴日

2019-07-06 16:04

德國企業縮短工時 減少不景氣的裁員規模

2019-07-06 09:57

三坪公寓！ 小房在南美洲不稀奇

2019-07-06 11:19

【彭博專欄】債市熱潮…還沒看到盡頭

2019-07-06 02:46

華男爆頭命案 屍體發現前兩天即遇害

2019-07-06 12:08

森林在哭哭！慎選衛生紙 保護森林

2019-07-06 11:11

艾爾段撤換央行總裁 巿場揣測可能尋求劇烈降息

2019-07-06 21:03

成立25周年事業更旺！亞馬遜5大致勝策略

2019-07-06 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top