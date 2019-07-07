美中關稅戰一周年 ...

2019-07-07 01:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



美中關稅戰開打到6日為止滿一周年，目前沒有休兵跡象，而根據日本媒體統計，雙方出口至今各別損失約200億美元，相關企業也正加快腳步調整供應鏈，為全球貿易版圖大幅轉向做好長期抗戰的準備。

日經新聞報導，這一年來遭加徵關稅的中國輸美商品出口額下滑14%，減少180億美元，占中國所有輸美商品3%。而美國遭加徵關稅的商品出口額銳減38%，損失230億美元，相當於中國每年總出口額的15%。

從美國與中國開始互祭提高關稅措施至今，中國近半的輸美商品遭加徵25%關稅，美國則有高達70%運往中國的商品遭加徵25%關稅。美國去年7月起對中國出口開始迅速滑落，因北京對美國加徵報復性關稅，反制美國總統川普此前對一系列中國輸美產品加徵關稅，美國12月對中國的出口甚至比一年前減少近40億美元。

中國去年12月對美國的出口尚未大幅滑落，但今年起開始加速衰減，包括3月輸美商品出口額比前一年銳減近60億美元。

美中目前維持對彼此的商品加徵關稅，致使雙方的出口商面臨壓力，想方設法要避開關稅，降低成本。顧問業者貝恩（Bain）副總裁馬提歐斯表示，原先持觀望態度的企業紛紛開始調整供應鏈。

例如，美國環球電器公司原先在中國生產遙控器和其他商品，但決定6月底前將半數生產遷至墨西哥。組裝蘋果無線耳機AirPods的陸企歌爾也正把生產移出中國，並已在越南北部斥資2.6億美元興建新廠房。

另外，美中貿易戰衝擊高度仰賴中國的全球企業，受創程度明顯高於對中國曝顯較低的企業。日經整理全球市值最高的300家企業股價，以美元計算，今年6月底比起去年貿易戰開打前，結果顯示中國銷售占總銷售20%以上的企業，股價平均只比去年上漲1%；而中國銷售占比不到5%的企業，股價平均比去年大漲8%。

晶片大廠美光（Micron）的中國銷售占總銷售的比率高達57%，其股價重挫26%，全球繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）的中國市場營收占23%，股價挫跌31%；中國市場銷售占比達38%的南韓企業SK海力士，一年來股價下跌22%。

三井住友金融集團指出，「投資人擔憂美中貿易戰可能打擊南韓及台灣的企業，以至於他們正抱著資金急往他處避難」。