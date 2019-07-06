成立25周年事業更旺！亞馬遜5大致勝策略

2019-07-06 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國電子商務巨人亞馬遜（Amazon）本周成立屆滿25周年，為股東創造約1兆美元的價值。長期看好這家公司的華爾街分析師認為，亞馬遜這些年來發展出一套致勝策略，可供企業學習、效法。

CNBC報導，亞馬遜今天稱霸電子商務領域，擁有規模最大的雲端運算基礎設施，並且以Alexa語音助理技術在聲控家庭助理市場居於領導地位。不僅如此，亞馬遜的線上廣告事業也欣欣向榮，而且在串流影片市場嶄露頭角，成為好萊塢新近崛起的一股勢力。去年亞馬遜總營收躍增31%至2,329億美元。

長期追蹤亞馬遜的D.A. Davidson分析師福特（Tom Forte）5日在亞馬遜成立25周年當天發布報告指出，亞馬遜自成立以來已發展出以下的策略，可供其他企業學習甚至模仿。

1. 聚焦客戶，而非競爭對手

執行長貝佐斯在1994年創立亞馬遜，從當時的線上書商事業持續壯大，念茲在茲的始終是提供顧客最好的服務。福特指出，亞馬遜一路走來最重要的特質就是聚焦於顧客，而不是商場對手。

最近的一個例子是亞馬遜的自有品牌事業。亞馬遜觀察到顧客最想要的是什麼，於是設法以最低廉的價格提供顧客想要的，做法就是成立自有品牌部門。

2. 精益求精

亞馬遜重視鍥而不捨的改良，期能使服務盡善盡美。

例如，亞馬遜電子書閱讀器Kindle就一再與時俱進，跟上一般用途平板功能改良的腳步；智慧音箱Echo也從基本的聲控助理裝置，演變成一種平台，讓開發者能提供使用者各式各樣的輔助功能。

3. 打造良性循環

把焦點擺在提供最低價、最多選擇，以及最快速的送貨服務，顧客自然會源源不斷回流。而客流量自然會吸引供貨商和其他商業夥伴，進而在這些領域-- 價格、選項、出貨速度 --拉高競爭門檻。如此一來，又會吸引更多的顧客，形成一種良性循環。

最近的一個實例是，亞馬遜對Prime顧客推出當日送貨服務，儘管這在短期內造成亞馬遜成本增加，但最近RBC調查顯示，顧客獲得這些好康後，往往會提高消費金額，忠誠度也提升了。

4. 擁抱改變。

這正是鞋類電商Zappos的核心價值，而亞馬遜在2009年收購了這家公司。

最近的例子是，亞馬遜網路服務（AWS）已證明擅長提供開發商所需的軟體，以順應技術日新月異；而且，亞馬遜也在智慧家庭領域推動幾項重大收購案，例如併購智慧門鈴製造商Ring，靈活因應消費者行為的變化。

5. 把虧損當策略運用。

福特把這種策略稱之為「LmaS」（Losing money as a stratagy），並認為亞馬遜對這種策略已熟練到爐火純青的境界。亞馬遜靠投資人資助了20年，靠薄利多銷存活下來，並持續投資改良線上購物體驗，讓網購變得更簡單、便宜、迅速；同時還發展其他利潤更豐厚的事業，例如AWS和廣告事業，後兩項生意興隆，終於讓亞馬遜產生實質獲利，儘管利潤率仍低於Alphabet、臉書、蘋果和微軟等科技巨人。

不過，福特也指出亞馬遜有兩項弱點：智慧手機和中國電商市場。

他並預言，亞馬遜未來25年面臨四大風險，包括決定貝佐斯的接班人選，以及因應監管當局和議員拿科技巨人開刀的壓力。