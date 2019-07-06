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日韓貿易戰開打 傳三星李在鎔明將緊急赴日

2019-07-06 16:04經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

韓聯社今天（6日）報導，三星電子副會長、三星集團實際控制人李在鎔明天可能緊急前往日本訪問，尋求緩和日本限制關鍵原物料出口南韓的可能方法。同時，南韓政府也介入準備因應日本可能擴大對南韓的出口管制。據相關官員透露，多達100項工業產品被評估可能會被日本列入限制出口目標。

日本與南韓因二戰勞工賠償問題僵持不下，日本經濟產業省1日宣布，4日起對出口到南韓的三項原料加強管制，包括生產可撓式OLED顯示器所需的氟聚酰亞胺、光阻劑和用於蝕刻矽晶圓的氟化氫。這些材料是製造半導體與智慧手機螢幕的關鍵材料，且日本握有七成以上市占與技術優勢。

韓聯社指出，目前這三項原料輸往南韓的海關作業已經暫停，而且日本安倍政府顯然正在考量對其他產品輸南韓也採取類以措施，來對南韓施壓，改變日本企業必須賠償二戰徵用工的要求。今年1月南韓貿易工業能源部做出一項列有100項產品的清單，認為這些產品能成為日本出口管制的目標，如今其中三項正是日本現在最先宣布的關鍵原料。

南韓法院去年就已做成日本企業必須賠償的判決，兩國就此議題的爭端由那時開始，直到最近因日本宣布出口管制，緊張關係升到新高點。

南韓總統文在寅已決定下周召集南韓主要企業的領導人開會，研商對策。明天總統政策室長金尚祚會先邀集三星電子、現代汽車、SK、樂金（LG）與樂天集團的高階主管，商議因應之道。

南韓一家賣場貼出杯葛日本商品的海報，來抗議日本宣布限制關鍵原料出口南韓。 歐新...
南韓一家賣場貼出杯葛日本商品的海報，來抗議日本宣布限制關鍵原料出口南韓。 歐新社
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