德國企業縮短工時 減少不景氣的裁員規模

2019-07-06 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



德國研究機構Ifo日前發布調查表示，歐洲最大經濟體德國有愈來愈多製造業公司仰賴或至少計畫使用工時較短的員工。

Ifo說，德國製造業有8.5%的公司可望在未來三個月間引進短工時勞工，這個比率是2013年以來最高。一年前，製造業只有2.6%的公司考慮這樣做。

Ifo經濟預測部門主管沃瑪斯豪伊賽（Timo Wollmershäuser）說：「經濟放緩對勞工市場逐漸產生影響。德國產業自去年中陷入衰退，短工時勞工是個選擇，即使在經濟艱困期，公司仍希望留住技術工人。」

根據德國聯邦就業局，4月大約有4萬4000人是短工時勞工，相較之下，一年前僅1萬3000人。

沃瑪斯豪伊賽提及「選擇」，無疑回想起德國在全球金融危機高峰期的政策。當時德國經濟受到嚴重衝擊，國內生產毛額負成長達4.7%，降幅是美國同年的兩倍 。當時衰退未以大規模的工作裁減告終，原因之一（若不是最主因）就是前所未有的縮短工時方案，尤其是在製造業和服務業。

結果，因工時暫時減少而申領政府補助的人數大幅增加，在2009／2010年度達到高峰期，但也僅約150萬人，遠優於大部分分析師2009年初預估的失業人數，可能一年之間就由320萬人增加至500萬人。

駐柏林的經濟學家布爾達當時表示：「不讓失業人口增至500萬人需要奇蹟。」但其實失業數字一直未曾接近500萬，因為短工時和其他政策工具讓就業數字得以持穩。

政府提供薪資補助的時間長短，依經濟發展狀況，調整了好幾次。從最早的發給六個月，逐漸拉長到12個月，然後又增加到18個月，以及2009年5月時的24個月，後來又因為經濟復甦而縮減。

在德國，勞工正面看待兼職或縮減工時，否則他們將難以保住飯碗。這對雇主也有好處，因為即使經濟困難、需求下滑，公司至少可以確保不必裁減大部分的勞動力。這意味等景氣好轉，企業不必花大錢找人和訓練新員工。此外，雇主不必支付高額資遣費，或面對不公平解雇衍生的賠償請求。