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非農就業數據壓縮降息幅度 美股走跌收黑

2019-07-06 05:27世界日報 記者張大仁／綜合報導

美國6月就業數據偏強，股指走跌。 （美聯社）
美國6月就業數據偏強，股指走跌。 （美聯社）
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強勁的非農就業數據5日公布後，因打壓了聯準會(Fed)擴大降息的期望，股市下跌，但跌幅已較盤中收斂不少。

道瓊工業平均指數下跌43.88點或0.16%收2萬6922.12點，終止連四升；史坦普500指數下跌5.41點或0.18%收2990.41點，終止連五升；那斯達克綜合指數下跌8.44%或0.1%收8161.79點，更是七個交易日來首跌。

道指早盤一度跌深232.67點，史指和那指也下跌近1%。儘管收跌，但股市仍在穩步上漲。道指和史指數本周上漲超過1%，那指上漲2.1%。

Amerivet Securities美國利率主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示，「就業數據穩固，」「現在的真正重點將很快轉移到這個數字對7月Fed降息幅度的定價背景。」

6月美國經濟新增22.4萬個就業崗位。《道瓊》調查的經濟學者之前預測增加16.5萬個就業崗位，5月非農就業新增7.5萬個就業崗位。

國債殖利率因數據而上漲。指標10年期國債殖利率成交在2.05%，2年期殖利率上升至1.87%。銀行股也因利率走高而上揚。花旗集團、美國商銀、J.P.摩根大通和富國銀行均走高。

黃金期貨下跌1.4%至每盎司1400.10元。美元兌一籃子貨幣上漲0.6%。

加拿大外匯銀行外匯策略負責人布雷加(Erik Bregar)說，「市場永遠不會過得舒適。之前市場一直推估會降息。所以大家買進黃金，買進債券。但這些事情從來不會順利推展。」

然而，他補充說，強勁的就業數據不足以阻止Fed降息，「看看全球各地的債券市場，它們正在擔心，」「我不認為Fed敢與債市對作。」

投資人深信本月底Fed一定會降息。芝加哥商品交易所集團(CME)的FedWatch工具顯示，7月降息預期為100%。Fed上月表示將「適度」維持當前史上最長的美國經濟繼續擴張。但在5月數據發布後，月底降息可能性降至約94%。

Smith Capital Partners投資人伯農(Lindsay Bernum)說，「市場馬上重新定價，」「我不認為必須根據這份報告而調整降息預期至25個基點，但在月底前還有些數據有待我們去消化。」

企業消息方面，三星警告其第二季獲利同比下降56%，原因是記憶晶片需求疲軟。這一警訊給博通等半導體股票帶來壓力，博通下跌0.18%，美光科技也下跌0.43%。VanEck Vector Semiconductor ETF下跌0.74%。

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