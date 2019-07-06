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新財政預算大利多 印度「果粉」有福了

2019-07-06 02:04經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

印度財政部長希塔菈曼（Nirmala Sitharaman）在5日提出的年度預算案中，包括放寬「單一品牌零售業」的採購來源規定，可望涵蓋蘋果商店Apple Store等主要銷售自家品牌的實體店面，嘉惠印度的「果粉」能買到更廣泛的iPhone機型。

AppleInsider網站報導，根據現行法規，外資擁有的店面至少要有三成的產品要在當地生產，這也是蘋果試圖在印度開設實體門市時不斷遭遇的問題。不過，印度經濟時報（Economic Times）報導，根據希塔菈曼的新預算提案，只要單一品牌零售企業能夠帶給印度超過2億美元外國直接投資（FDI），其實體店面就能豁免於30%的最低採購規定。

蘋果曾試圖達成30%採購規定，在印度販售產自當地的部分機型。例如在印度生產的iPhone 6s，在行銷時便主打印度製造（Made in India），目前iPhone SE及iPhone 7正在當地生產，iPhone X則正在試產階段。

儘管如此，蘋果仍在印度進口大量iPhone手機，因此勢必須推動在當地設立更多機型的生產線，若印度當局放寬採購限制，雖然有FDI金額的投資目標，仍將嘉惠蘋果，允許蘋果調整其零售門市計畫。

目前蘋果是靠透過第三方經銷商網絡銷售iPhone，意味著蘋果無法直接掌控各家門市的內裝及銷售方式。5月時有媒體報導，蘋果已在物色於印度開設首家零售店的潛在地點，並已擬出一份候選清單，「包括孟買幾個高級地段」。

Canalys分析師多西（Rushabh Doshi）說：「蘋果應該正在歡慶這則消息，差別在於這能蘋果加速在印度展店的時程。」他也說，蘋果可望在新款iPhone上市前，就先在印度設立Apple Store實體店，有助蘋果提高印度銷售。

印度財政部最新提出的年度預算案，放寬對單一品牌零售業的採購標準，將有助蘋果提前在...
印度財政部最新提出的年度預算案，放寬對單一品牌零售業的採購標準，將有助蘋果提前在印度開設Apple Store實體店。圖為孟買一處蘋果經銷商店。路透
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