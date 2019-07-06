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德工廠訂單將持續疲弱 推升經濟衰退風險

2019-07-06 00:30經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導

德國5月工廠訂單降幅超乎預期，該國經濟部5日更警告，這個歐洲最大經濟體的製造業未來幾個月都可能維持疲弱。

德國經濟部的數據顯示，「德國製造」的產品訂單在3、4月微幅上升後，5月比4月下滑2.2%，遠不如路透訪調分析師預估的下降0.1%。

ING集團經濟専家布澤茲基（Carsten Brzeski）說：「工廠訂單持續下滑。大幅萎縮的新訂單數據破壞了製造業回溫的希望。」

最近的其他數據也已描繪出顯示德國製造業的黯淡景象，包括工程訂單下滑、製造業活動萎縮等。

另一個顯示經濟成長減緩正開始衝擊製造業的跡象是，德國Ifo研究所4日發布的調查顯示，德國製造商預期將擴大採用以縮短工時避免大規模裁員的「短工時制」（Kurzarbeit）。

VP銀行經濟學家吉澤（Thomas Gitzel）在工業生產數據出爐後說：「（這項數據）太糟了！由於新訂單銳減，工業生產下半年仍將極為疲弱，而這提高了德國經濟衰退的風險。」

細項數據顯示，受到非歐元區國家需求大幅下滑的影響，5月外國訂單減少4.3%。

德國工商總會（DIHK）本周大砍今年的出口成長率預測至1%，調降幅度超過一倍。德國機械設備製造業聯合會（VDMA）表示，美國和中國互對彼此的進口產品加徵報復性關稅，將使今年的生產下降2%。

對於多年來成長倚賴出口、近來對民間消費依賴度日增的德國經濟來說，貿易衝突、英國預料將脫歐、全球經濟展望降溫，都成為德國的頭痛問題。

德國經濟擴張正進入第十年，今年第1季仍擴張0.4%，但德國央行預估第2季經濟將微幅萎縮。

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