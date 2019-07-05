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25周歲了！亞馬遜面臨9大挑戰

2019-07-05 22:27經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

亞馬遜已成立25周年，事業蒸蒸日上的同時，也面臨諸多挑戰。路透
亞馬遜已成立25周年，事業蒸蒸日上的同時，也面臨諸多挑戰。路透
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成立於1994年7月5日的亞馬遜公司（Amazon）滿25周歲了，這些年來事業有成固然值得歡慶，但這家顛覆零售業的電子商務公司也面臨一些備受爭議的問題，CNN報導就列出以下九個挑戰：

一，面臨分拆壓力

有志問鼎白宮的美國參議院華倫（Elizabeth Warren）對大型科技公司勢力太大、窒礙競爭和創新表示不悅，已發表計畫提議分拆這些科技巨人，亞馬遜是箭靶之一。她希望對年營收超過250億美元的某些科技公司加諸新規定，並把一些併購案恢復原狀，例如亞馬遜以137億美元收購連鎖生鮮超市Whole Foods。

二，遭批評苛待員工

眾議員奥卡西奥-科爾特兹（Alexandria Ocasio-Cortez，人稱AOC）批評亞馬遜執行長貝佐斯身為世界首富，對亞馬遜倉儲員工卻很苛刻，給他們「挨餓工資」。參議員桑德斯（Bernie Sanders）也針曾對亞馬遜員工薪資政策發表類似批評。亞馬遜則反駁，目前支付最低時薪15美元，而且新進員工一加入公司就享有全套福利。

三，遭質疑繳稅太少

爭取代表民主黨角逐明年總統大選的前美國副總統拜登（Joe Biden）批評亞馬遜繳的稅太少。他推文說：「一家獲利數十億美元的公司，繳的稅率不該低於消防員和教師。」他指的是去年亞馬遜獲得企業減稅。亞馬遜則回應已繳「應繳的每一分錢」，且減稅法案是「國會設計的，意在鼓勵企業再投資美國經濟」。

四，郵遞合約遭調查

美國總統川普去年下令聯邦專案小組調查美國郵政服務（USPS）的財務狀況，因為他認為這個美國政府代理機構被亞馬遜占便宜。亞馬遜與USPS簽有一項保密協議，按合約USPS把大量的亞馬遜包裹直接運送到最接近目的地的郵局，再把包裹送達顧客住址。

五，員工力促協助抗暖化

亞馬遜員工正敦促公司為協助抗全球暖化盡一分心力。4月間，3,500名員工在Medium網站上聯署呼籲老闆貝佐斯公開楬櫫亞馬遜降低碳排、減少對化石燃料依賴的計畫。這些連署員工指稱，亞馬遜的永續性目標缺乏細節和脈胳。

亞馬遜2月已發表一項稱為「零碳排運輸」（Shipment Zero）的計畫，目標是在2030年達到全部貨物包裝淨零碳排、半數貨物運輸淨零碳排。亞馬遜宣稱已動員200位科學家、工程師和產品設計師投入永續計畫，從太陽能、風電到降低運輸廢棄物都有。

六，抗拒人頭稅犯眾怒

亞馬遜總部所在的西雅圖市原本計劃向大企業徵收人頭稅，以籌措安置遊民和興建平價住宅的經費，但亞馬遜公開反對。依照這項提案，大企業在西雅圖每僱用一名員工，就得按每1工時26美分的標準繳人頭稅。換言之，每僱用一名全職員工，一年大約要多繳540美元的稅。

這將對西雅圖最大民間雇主亞馬遜構成重大衝擊。亞馬遜在西雅圖市僱用超過4.5萬名員工，按此標準計算，每年將多繳逾2,000萬美元稅金。因此，亞馬遜暫緩興建17層樓高的新大樓。

這項法案未過關，西雅圖後來通過縮小的版本。

七，第二總部引發爭議

亞馬遜2月宣布計劃在紐約長島市興建第二總部，但因不堪當地人士強烈反彈，三個月後又撤銷長島市總部計畫。亞馬遜當時聲明：「許多州與地方政治人物已表明，反對我們進駐。」批評者痛批紐約州為吸引亞馬遜第二總部進駐，慷慨提供價值15.25億美元的減稅獎勵；他們也擔心亞馬遜進駐帶動房地產價格飆漲，可能造成長期居民不堪房價和租金上漲壓力。

八，亞馬遜退出中國市場

亞馬遜已撤離世界最大網購市場，即中國大陸。關閉在當地的電商平台後，亞馬遜中國顧客將不再能向中國商家購物。

亞馬遜最初在15年前進入中國市場，當時收購了一家線上書籍零售商，但因市場競爭激烈而營運不順。市場研究顯示，亞馬遜在中國的市占率很小，難以跟阿里巴巴等大陸電商對手相提並論。

九，撲滅反疫苗聲音

CNN今年2月報導揭露，亞馬遜對查詢反疫苗接種這個爭議性話題的民眾提供相關內容。當時亞馬遜表示，對顧客敞開「各種觀點之門，包括一些顧客可能覺得可議的書籍」。那時候，反疫苗內容也可在亞馬遜Prime Video服務尋得。

但在CNN調查報導登出後數日，亞馬遜開始移除反疫苗影片。但探討這個話題的一些書籍在亞馬遜網站仍有販售，儘管這種理論被視為既危險又未經驗證。

西雅圖疫苗CNN
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