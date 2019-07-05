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美國6月就業數據偏強 7月底Fed降息機率稍降

2019-07-05 20:58經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國景氣依然穩健，使聯準會（Fed）7月底降息。 路透
美國景氣依然穩健，使聯準會（Fed）7月底降息。 路透
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美國公布6月就業數據偏強，非農業就業人數大幅回升，僅薪資升幅稍弱，顯示美國景氣依然穩健，也使聯準會Fed）7月底降息的機率稍降。

就業報告各項主要數據如下：

1.非農業就業人口激增22.4萬人，遠優於市場預估的16萬人，也比5月修正後的7.2萬人明顯好轉（原先公布增加9萬人），顯示5月就業偏弱是受中西部洪災的暫時性影響；4、5兩月的就業人數共下修1.1萬人。6月製造業就業增加1.7萬人，比5月的3,000人明顯好轉。

2.平均時薪月升0.2%，雖與5月升幅相同，但低於預估的0.3%；時薪年升3.1%，與4月相同，但低於市場預估的3.2%；平均每周工時為34.4小時，與5月相同，也符合預估。

3.勞動參與率由62.8%上升到62.9%；失業率從3.6%上升到3.7%，高於預期，可能與勞動參與率提高有關，並不代表就業市場轉壞。

4.低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從7.1%上升到7.2%，顯示臨時性就業人數增加。

就業報告偏強，顯示美國經濟表現仍佳，也使市場預期Fed於7月底會議時降息的機率稍稍下降。

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