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日本Uber Eats服務與眾不同 阿嬤走路送拉麵

2019-07-05 08:56經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

Uber Eats在日本的服務型態有一項特點，在全球其他地區少見。Uber Eats通常以自行車或機車運送餐點，但日本一些想要順便運動的高齡外送員有更獨特的方式：徒步。

在日本，可以見到穿著慢跑鞋的老太太走路為客戶送拉麵。Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）表示：「這是日本獨有領域，我們正在研究是否能拓展到其他地區。」

Uber積極拓展日本的餐飲外送市場，儘管Uber共乘服務在日本仍然遭禁，但Uber Eats在日本持續成長，也將擴大招聘。

庫斯洛沙希表示，Uber Eats在日本一直很成功，對提升Uber品牌知名度極有幫助。目前來說，拓展Uber Eats是該公司在日本提振營收的最佳方式。

日本為全球第三大經濟體，Uber Eats現階段在日本10座城市提供服務，合作商家逾1萬家，外送人員約1.5萬人。Uber在日本的服務範圍，占總人口數的15%。這個比率在美國高達70%，也代表Uber Eats在日本仍有極大成長空間。

日本的失業率目前為2.4%，接近25年低點，勞動市場緊縮。日本人口高齡化，成人尿布的銷售甚至高於嬰兒尿布；許多高齡者不僅常使用餐飲外送服務，也正投入這個就業市場。

Uber Eats在日本招聘高齡外送員。 彭博資訊
Uber Eats在日本招聘高齡外送員。 彭博資訊
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