美國假期交易清淡 油價金價下跌 市場等待就業報告

2019-07-05 07:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四下跌，因數據顯示上周美國原油庫存降幅低於預期，且市場對全球經濟成長的疑慮未消。金價周四下滑，市場靜待周五的美國就業報告。

布蘭特原油期貨下跌0.52美元或0.81%，結算價報每桶63.30美元。西德州原油期貨下跌0.54美元或0.94%，結算價報每桶56.89美元。

4日適逢美國獨立紀念日假期，交易清淡。

進幾個月來，阿曼灣油輪遇襲事件引發伊朗和美國關係緊張。周四英國皇家海軍在直布羅陀扣留了一艘可能裝載伊朗原油前往敘利亞的超級油輪，但市場幾無反應。

美國能源資訊署（EIA）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存減少110萬桶，遠低於美國石油協會（API）本周稍早公布的減少500萬桶。這項數據顯示，經濟放緩之際，全球最大原油消費國美國的石油需求可能正在下滑。

德國商業銀行的報告表示：「庫存數據不支持油價上漲，不僅是原油庫存降幅低於預期，也明顯低於API報告的數據。」

金價周四走低，因股市周三上揚，且投資人正在等待周五公布的美國非農就業報告，尋找美國聯準會（Fed）7月降息的線索。

黃金現貨下跌0.3%，報每英兩1,414.21美元。美國黃金期貨下跌0.2％，報每英兩1,417.40美元。