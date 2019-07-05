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印度政府預估 今年度經濟成長7%

2019-07-05 00:47經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導

印度政府4日表示，2019-2020年度經濟成長率預料將成長7%，從去年度的6.8%五年谷底回升。

財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）是在提出年度聯邦預算的前一天，發表這份經濟報告。她所屬的印度人民黨（BJP）在今年4、5月的國會選舉大勝。印度的財政年度從每年4月開始到隔年3月底止。

印度1到3月當季經濟成長率降至五年來新低的5.8%，主因為消費者支出和公司投資下滑。工業生產和汽車銷售下降，也引發經濟成長將進一步減緩的憂慮。

儘管經濟成長近來遭遇逆風，印度仍是全球第六大經濟體，經濟成長速度也稱冠主要開發中經濟體。印度總理莫迪正背負沉重壓力，須維持經濟強勁成長，並為13億人民創造就業。

印度財政部把經濟成長減緩歸因於全國大選，並表示未來幾個月油價將下跌，可望推升經濟成長。

財政部的報告指出：「投資和消費將帶動經濟擴張，政治穩定也成為成長展望的好預兆。」2012年以來便持續下滑的投資率似乎已觸底回升，且消費者需求和銀行放款預料也將回溫。

不過，首席經濟顧問蘇布曼寧（Krishnamurthy Subramanian）表示，若印度的經濟規模要在2025年之前達到5兆美元、比目前成長一倍多，經濟年成長率須達8%。

他指出，國內政治穩定有助提高經濟體內的動物本能，產能利用率上升和企業預期信心提高，也應能提振2019-2020年度的投資活動。

報告也指出，印度外匯存底仍將維持超過4,000億美元。

印度

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