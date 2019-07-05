Fed降息預期增溫 股漲

2019-07-05 02:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美中貿易戰休兵、主要央行轉鴿，特別是美國聯準會（Fed）本月降息的預期轉濃等利多，激勵全球股、債市4日盤中大漲，全球股市4日盤中衝上18個月高點，歐股跨入牛市，德國10年期公債殖利率創新低，4日休市的美股三大指數3日收盤同創新高。

美國3日發布的經濟數據加劇成長趨緩疑慮，增添Fed將在本月底降息的預期，加上美中貿易戰休兵的利多持續發酵，激勵MSCI AC世界指數4日盤中站上18個月高點。此前道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克綜合指數、那斯達克100指數3日收盤同創新高，道瓊工業指數更是去年10月來首度創歷史紀錄，標普500指數也漲至2,995.8點，逼近3,000點大關。

分析師指出，過去十年來，投資人對美股這波牛市的憂慮聲音不斷，但美股卻持續上衝，主因在於財政與貨幣政策的雙利多幫助延長這波景氣循環期的維持時間。

市場目前預期Fed在7月30至31日決策會議幾乎篤定會降息1碼，降息2碼的可能性為29.7%。

道瓊歐洲Stoxx 50指數3日也進入牛市，比去年12月底的低點漲約20%。

分析師表示，歐股這波漲勢背後主因為歐洲央行（ECB）總裁德拉基意外宣布不排除降息。