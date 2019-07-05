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光鮮外表下的隱憂…77企業撐起全球漲勢

2019-07-05 02:00經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

雖然近來全球經濟成長動能正在減弱，但全球股市今年來的漲勢卻依然猛烈，其中一大原因是今年股市漲幅僅由一小撮大型股撐起，成為後市隱憂。

愈來愈多跡象顯示，亞洲、歐洲和美國的經濟成長逐漸減緩，而且政府公債殖利率紛紛下滑，可見債券投資人準備因應未來苦日子來臨。另一方面，美股標普500指數和MSCI世界指數已分別大漲19.4%和16.7%，與全球經濟減弱的展望很不搭調。

MarketWatch報導，一大原因是：今年股市漲幅僅由一小撮大型股撐起。這些公司規模巨大，事業版圖橫跨全球，比規模較小的公司更能因應美中貿易緊張關係升高和需求減弱的挑戰，得以維繫營收和獲利成長不輟。

法國興業銀行定量研究主管拉普索恩說，MSCI世界指數近1,700檔成分股公司中，「資本超級大的集團（市值超過1,000億美元） 漲勢風馳電掣，而市值低於5億美元的公司仍在奮力彌補去年的虧損」，「最驚人的數字是，這1,000億美元投資組合只代表77家公司，卻占全球市值的27%」。

他說，全球市值低於10億美元的公司超過1.1萬家，這一群公司裡市值居中的公司今年來市值跌掉將近10%；全球市值低於5億美元的公司，市值居中者今年來跌幅約5%。

他指出，這種現象凸顯市場愈來愈聚焦於一些大型股指數，而這些指數只代表全球一小撮的公司，卻給投資人企業展望一片光明的「錯誤印象」，事實上「企業正在掙扎」。

法國興業銀行MSCI

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