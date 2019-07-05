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民族主義...衝擊全球科技鏈

2019-07-05 02:03經濟日報 編譯陳律安╱綜合外電

日本4日起加強對南韓半導體原物料出口管制，再加上美國對中國華為實施制裁，在在顯示在貿易保護主義當道之際，民族主義浪潮正在衝擊全球科技供應鏈，促使南韓與中國科技業者紛紛提高自主性，以回應這項潮流。

華爾街日報報導，日本4日起要求，出口到南韓的三種材料須政府點頭才能放行，且南韓可能最快在下個月喪失工具機、真空幫浦等其他產品的優惠待遇。之前南韓、美國、澳洲及許多歐洲國家皆豁免此流程。

南韓當局3日已表示，考慮投入1兆韓元（8.566億美元）用於生產科技零組件的原料及機具，反制東京本周對製造半導體及面板所需的三樣原料氟聚酰亞胺、光阻劑、氟化氫的出口限制 。

南韓當局砸下重金投資，短期雖無法使三星電子及SK海力士不受日本限制的衝擊，但長期而言，可能是降低對日本的依賴、取得關鍵材料替代來源的契機。

不過，產業專家表示，南韓要成立自給自足半導體供應鏈，並非一蹴可幾，因為日本在關鍵科技領先，且半導體原料的開發相當耗時、也非常燒錢。

然而，降低全球供應鏈風險者並非只有南韓。美國當局把華為列入貿易黑名單的「實體清單」，也正被迫努力推出自家的行動作業系統鴻蒙。

對南韓祭出限制的日本，對建立自給自足的供應鏈也不陌生。由於釣魚台領土爭議，中國於2010年減少稀土出口至日本，日企改由越南及澳洲進口更多稀土因應。日立金屬公司則在2011年與美國科羅拉多州的金屬業者Molycorp（現更名為Neo Performance Materials）簽署稀土供應協議。電動車零件供應商日本電產（Nidec）開發的磁阻馬達，可以不用稀土。

南韓半導體華為

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