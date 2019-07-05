IMF總裁卡位戰 開打

2019-07-05 01:28 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



IMF下任總裁的競逐已經展開，尤其是歐洲重量級人士更積極爭取。 路透 分享 facebook 國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德準備離任的消息一傳出，下任總裁的競逐已經展開，尤其是歐洲重量級人士更積極爭取，包括英國前財相歐斯本，以延續過去70年來IMF總裁一直由歐洲人士擔任的傳統。不過一些新興經濟體人士也爭取出線。

金融時報引述消息人士報導，歐斯本正考慮爭取此一職位；當初拉加德爭取IMF總裁時，歐斯本曾率先支持，且英國下任首相熱門人選強森也可望支持歐斯本。IMF從未由英國人士執掌，因此英國下任政府可能會推出人選，以強化英國「脫歐」後在國際舞台的地位。

英國另一位可能人選是英國央行總裁卡尼，他的任期到明年元月屆滿，目前賭盤也看好由卡尼出任。

不過歐元區各國政府卻可能阻擋歐斯本，以懲罰英國「脫歐」；歐斯本擔任財相時曾強力實施撙節政策，因此他可能遭到新興經濟體的反對。

其他歐洲的競逐者還有曾擔任IMF經濟學者的德國央行總裁懷德曼，歐洲央行法國籍執行理事柯爾雖也具備資格，但問題是連續兩任IMF總裁都是由法國人士擔任。

芬蘭央行總裁芮恩也是人選之一，但他的弱點是在擔任歐盟經濟與貨幣事務執委時也力主撙節政策。芬蘭兩位前總理也都在爭取此一職位。其他被提到的競逐者還包括丹麥前總理施密特。

新興經濟體以往也曾提出人選；基於新興經濟體的實力不斷擴張，因此這次可能再度提出。可能人選有墨西哥籍的國際清算銀行前總裁卡斯頓，印度央行前總裁拉姜 ，新加坡貨幣管理局主席尚達曼，及瑞士信貸銀行執行長譚天忠等。IMF新總裁的選任過程是由執行理事會（24位理事）主持，預料美國可能支持歐洲人士出任。