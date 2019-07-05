印度拚經濟 擴大公共支出

2019-07-05 01:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



印度新任財政部長西塔拉曼5日將公布她的第一份預算計畫，預料將擴大公共支出，並對消費者提供租稅減免，以激勵經濟成長。

印度今年第1季經濟成長率降到5年來低點，為5.8%，比中國的6.4%遜色，使總理莫迪領導的政府有必要採取刺激措施激勵消費。財政部也把今年度GDP成長目標設定在7%。由於全球貿易緊張升高，經濟展望黯淡，且印度央行今年已三度降息，因此必須靠擴張財政支出來刺激成長。

分享 facebook 彭博資訊調查顯示，分析師預估印度新年度（4月1日起）預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率將為3.5%，比2月初步臨時預算的赤字比率3.4%略高。

新預算將提高個人所得稅的起徵點，以激勵消費。分析師預估，年度稅收總額可能比臨時預算的目標低1.4兆盧比，這是財政健康的最大威脅。

專家指出，政府必須找到更多的財源，來挹注社會福利計畫，以免公債發行失控及信用評等被調降，從而攪亂債券市場。

政府也可能出售更多國營企業資產。上年度共出售8,500億盧比，本年度的目標將由原編的9千億盧比增加到1兆盧比。 財政部也可能要求央行提撥更多股利，以挹注預算赤字。

在擴大支出方面，總理莫迪在競選時保證未來五年將動支1.44兆美元強化基礎建設，預料新預算中將提出詳細計畫。政府並將擴大對農業及其他產業的投資。

金融市場並關注財政部是否提出整頓影子金融業的措施。非銀行金融機構流動性緊絀，抑制放款能力及消費，是拖累經濟成長的主因。市場並關切政府將對國營銀行注入多少新資金。