日圓漲勢 將凌駕美元歐元

2019-07-05 02:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



瑞穗銀行分析師預測，隨著美元持續修正，且歐元因擴大貨幣刺激而有壓，日圓未來幾個月的強勁走勢可望凌駕美元和歐元。

瑞穗銀行首席市場經濟學家唐鎌大輔預估，年底前歐元兌日圓將貶值4%，貶到117日圓；美元兌日圓則將貶至103日圓，「歐元和日圓都對美元升值。基於日本國內政治雜音較少，日圓會比歐元強勢。而歐洲央行（ECB）政策壓抑幣值的威力較強，使歐元相對較弱」。

投資人押注美國聯準會（Fed）最快本月降息，日圓兌美元年初至今已升值近2%。日圓兌歐元同期升值3%，因歐元區成長疲弱及預期ECB將進一步刺激經濟，令歐元承壓。

唐鎌大輔認為，美元過去五年走強，但隨著公債殖利率下滑，美元對多數貨幣將持續回軟。Fed的降息空間比ECB大，而ECB可能的寬鬆幅度又超過日本央行，將持續對美元和歐元造成壓力，使日圓相對強勢。

政治因素對歐元構成的壓力也遠超過日圓。唐鎌大輔說：「美元普遍走軟和公債殖利率下滑，已掩飾歐元疲態。但歐洲貨幣寬鬆程度比表面看來更深，這將降低日本投資人對歐元的興趣。」

期貨報價顯示，交易員料定Fed本月將降息1碼，並預料未來一年再降息約1個百分點；市場則預期ECB會在9月降息。