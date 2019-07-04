桌遊「地產大亨」也去現金化 專家擔心會教壞小孩

2019-07-04 23:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國玩具大廠孩之寶（Hasbro）日前發表為數位時代設計的最新版本經典桌遊「地產大亨」（Monopoly），但金融專家表示，這款遊戲的新設計可能會讓孩童少學到許多重要的理財課。

MarketWatch報導，在這款預計7月10日發售的最新版地產大亨遊戲中，不再有遊戲紙幣和公益福利卡，取而代之的是一個形狀像高帽的聲控人工智慧裝置。這個裝置的設計目的是為了防止作弊，玩家現在玩這款遊戲將改成按這頂高帽上的按鈕，並用聲控輸入指令，例如繳過路費或買賣地產。

這並不是地產大亨第一次反映現在的無現金社會，在2006年英國版的遊戲中，就用Visa信用卡取代了遊戲紙幣，美國現在也玩得到同樣的版本。去年孩之寶甚至還推出「千禧世代版」的地產大亨，玩家在遊戲內買的不是地產而是經驗。

這款新版遊戲可能會吸引到習慣與Alexa、Siri等聲控裝置互動的孩童。不過，理財專家對這款遊戲能否保有其教育價值卻抱持疑慮。

Jump$tart個人理財素養聯盟執行長芮文表示：「這很難說。在無論現實或遊戲中都接觸不到現金的情況下，確實很難教導年輕孩童有關金錢的常識和管理。」

教育工作者和理財顧問經常推薦地產大亨或大富翁這類遊戲，因為這些遊戲在促進儲蓄和規劃預算等行為上十分重要。但在移除實體要素後，有些人認為，地產大亨做為教導孩童金錢常識工具的用處將會減少。

Buckingham Advisors財務規劃總監史翠畢奇說：「移除地產大亨中的實體紙幣將減少這個遊戲的教育優點，因為省去了管理和計算財產這項重要作業。」

已有研究顯示，孩童對待錢的方式，將會在他們被允許接觸到現金後發生改變，擁有錢的掌控權會讓孩童變得更努力做事，但也會讓他們變得更對花錢小氣。

這和成年人在花現金和刷信用卡上的經驗相呼應。研究顯示，消費者在使用信用卡、電子錢包，甚至加密幣時，會比用現金花得還多。上網或透過智慧音箱購物比面對真人時花得多也是同樣道理。

因此，地產大亨的遊戲紙幣將教導孩童很重要的理財課。史翠畢奇說：「當你破產要將手上最後一塊錢交給對面的人時，那個感覺會很痛。」

不過，芮文也說，無論有沒有現金，地產大亨這些桌上遊戲都不該被家長視為和孩子真正談論金錢、消費和儲蓄的代替品，「家長不應該期待這些遊戲會教會小孩所有東西。教學和學習來自於討論和引導。我們可以運用這些其他工具來實現這些事，並將其帶入到生活中」。

評估這些遊戲所傳授的課程也和玩這些遊戲一樣重要。地產大亨確實會鼓勵孩童像是計算財產等行為，但也會鼓勵孩童採取風險行為，因為通常最後買愈多地產的人愈容易贏，而這將會需要很多槓桿操作。

財務規劃公司Substantial Financial社長哈勒威說：「如果體驗最大槓桿是一門重要的理財課和策略，那這的確是一個好的教學工具。」