伊爾艾朗專欄／當心全球資產過熱…

2019-07-05 01:30 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原



風險與安全資產在今年上半年都大幅上漲，因此大部分美國投資組合的報酬率均強，而且被動性投資組合的績效可能更佳。

然而，與市場好景同時出現的，卻是全球成長展望惡化、貿易緊張持續、企業備受主管單位關注、金融體系扭曲加深，以及市場益發依賴央行；經濟、企業與市場間的反差如此之大，連投資老手們都備感困惑。面對此種環境，投資人必須對投資標的及投資模式做出長期性的研判。

目前投資人一方面預期，結構因素將帶來長久的高成長率及低通膨率，有利於推升資產價格；但另一方面，又看到資產價格是靠流動性不斷注入，市場與經濟、企業及政治基本面嚴重脫鉤，可能引發痛苦的市場修正，並嚴重波及實體經濟。

全球資產幾乎全面上漲，立即聯想到的原因就是今年上半年美國聯準會、歐洲央行、日本銀行及中國人民銀行等四大央行都大幅轉向寬鬆，使投資人紛紛搶進各項資產。但正由於資產上漲的原因如此簡單，因此在投資策略上引發了一項根本的長期問題：央行流動性是否只是在掩蓋基本面與政策面的劣勢？抑或充裕的流動性終將引發真正的經濟成長？

值得擔憂的問題的確不少，例如各國政府過度依賴貨幣政策，其他有利成長的政策卻付之闕如，經濟成長高度缺乏包容性，政治與法規干預愈來愈頻繁，及各主要經濟體都抗拒貨幣升值等。金融市場出現垃圾債券發行額激增，殖利率曲線倒掛益發普遍，及投資人勇於承擔超額風險等異象。

樂觀人士至少能提出三項有利因素。第一，美國勞動市場強勁，科技進步促進供給增加，將繼續維持高成長與低通膨。第二，各國政治僵局接近解套，政府將重新重視有利於成長的政策。第三，美、中未來達成的貿易協定有助於造就一個自由且更為公平的貿易體系。

然而事實上，這些樂觀看法卻未必靠得住，而且還充滿不確定。因此投資人應該採取更具選擇性、防禦性的作法，提高現金部位以掌握未來撿便宜貨的機會，將一些低流動性資產變現，減碼高風險資產，並加碼財務更強韌的企業及財政更健康的國家。

（作者Mohamed A. El-Erian是安聯集團首席經濟顧問、彭博資訊專欄作者／編譯任中原）