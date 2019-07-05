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鐵礦砂漲過頭 分析師示警

2019-07-05 01:26經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

鐵礦砂現貨價漲破120美元大關，是2014年來最高。 路透
鐵礦砂現貨價漲破120美元大關，是2014年來最高。 路透
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鐵礦砂接連漲破每噸100美元和200美元價位，如今現貨價又漲上120美元大關。分析師警告，這種製鋼用原料最近漲勢太猛，已跟基本面脫鉤，後市面臨回檔。

CRU Group資深分析師賀伯格表示，全球供應情況逐漸改善，且中國大陸對鋼的需求可能減緩。他說：「此刻價格與基本面脫鉤。我們看淡下半年中國的鋼需求。」

巴西淡水河谷公司（Vale）的礦場水壩1月發生崩塌事件，加上澳洲天氣惡劣妨礙出貨，中國需求又擴增，使鐵礦砂今年行情扶搖直上，漲到逾五年來最高價位。澳洲礦商力拓集團（Rio Tinto）基於營運問題再次調降產量預測，使過去數周來行情再漲一波，令分析師擔心漲勢可能難以為繼。

賀伯格說：「力拓除外，供應看來相當不錯。」他認為，澳洲6月鐵礦砂出口可望強勁，理由是礦業公司趕在會計年度結束前加緊生產以美化帳面。而且，淡水河谷的Brucutu礦場已恢復生產作業。

根據Mysteel Global報價，鐵礦砂現貨價3日漲抵每噸127.15美元，是2014年來最高。鐵磺砂價格已連漲六日，是2017年來最長的一段連續漲勢，延續6月大漲18%的氣勢。賀伯格預期，下半年鐵礦砂價格可望守穩在近100美元價位，2019全年均價可達95美元。

不過，期貨市場已出現過熱訊號。大連商品交易所鐵礦砂期貨今年來漲幅逾75%，交投最熱絡合約過去四日的14天相對強勢指標（RSI）一直高於70，顯示已漲過頭。

果然，大連和新加坡鐵礦砂期貨價格4日都大跌逾4%。

其他機構也預測鐵礦砂下半年行情將回軟，並跌到明年。澳洲工業部在最新全球市場展望報告中預測，今年鐵礦砂離岸價格平均每噸80.1美元，明年跌到61.40美元。摩根士丹利預測會逐步下跌，第4季跌回每噸90美元。

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澳洲淡水河

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