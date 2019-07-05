墨比爾斯：金價上看1,500美元

2019-07-05 01:27 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



「新興市場教父」墨比爾斯預估，黃金價格將走高，可能翻越每英兩1,500美元大關，因為利率走低、全球央行繼續購買資產、以及地緣政治、加密貨幣的不確定性，都帶動對黃金的需求。

墨比爾斯在新加坡受訪時說：「我愛黃金」，並表示黃金應該一直是資產組合的一環，比重至少需10%，「在利率走低之際，你還能買什麼」？

黃金價格今年表現搶眼，已升至六年來最高。在美國聯準會（Fed）暗示降息、其他央行也考慮推刺激措施後，金價今年已上漲10%。現貨金4日盤中報1,414.16美元，依舊站穩1,400美元關卡。

全球經濟成長放緩、美中貿易摩擦、Fed及歐洲央行（ECB）預期實施更寬鬆的貨幣政策，以及俄羅斯及中國在內的全球央行擴大購買資產等因素，都增添金價的上漲動能。墨比爾斯說，加密貨幣捲土重來也可能增強投資人對更古老避險資產黃金的需求。

墨比爾斯表示：「利率如此之低，特別是歐洲，在負利率下沒道理持有歐元。你也可以投入黃金，因為黃金是更佳的貨幣。」他也預期，低利環境下投資人將轉進新興市場債券，因為利率較佳。

知名避險基金投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）也看好黃金，將黃金列為未來12至24個月青睞的投資標的，表示金價一旦突破1,400美元，攻上1,700美元指日可待。