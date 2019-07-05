高通暫緩反壟斷處分 踢鐵板

彭博資訊報導，晶片大廠高通（Qualcomm）聲請暫停執行與美國聯邦貿易委員會（FTC）爭訟的反壟斷處分一案，3日遭美國法官駁回。外界預期，這意味著高通必須與獲專利授權的下游客戶重新洽談授權協議，甚至必須授權給競爭對手。

若上述法院裁定付諸實行，代表高通過往維持多年的商業模式將被打破，可能被迫放棄對手機廠商以整機售價抽取5%權利金，改以根據晶片成本來訂定權利金，兩者的權利金計算基礎差異甚大。

另外，這也可能助長聯發科等競爭對手的實力。對於是否尋求與高通洽談授權，聯發科昨（4）日表示，還在評估中。

在六周以前，美國地方法官高蘭惠（Lucy Koh）支持FTC的立場，針對高通授權和銷售行為發布一連串強制令。雖然高通對此聲請暫緩執行，但高蘭惠3日又裁定，在該公司上訴期間，沒理由暫緩執行這些強制令。

高通的商業模式主要分為晶片銷售與專利授權兩大部分，根據高蘭惠的裁定，高通所採取「沒有授權就沒有晶片」的政策，涉及不公平運用該公司的市場地位，強迫顧客支付過高的晶片價格與授權費。她下令高通終止這種商業政策，並必須重議一些晶片和權利金合約。

這案件起源是FTC對高通發動反壟斷訴訟，指控其利用反競爭手段，維持自身在手機晶片的市場地位。高蘭惠先前裁定，高通必須與客戶議定或重議排除不公平行為，如威脅切斷晶片供應的授權條件。再者，高通也必須以公允價格，把專利授權給晶片對手。

另外高通也不得和手機製造商簽署排他性供應協議，攔阻客戶購買其競爭對手的晶片。且高通在未來七年都必須接受監督，確定遵守上述措施。

高通對此案表示，將立即向舊金山聯邦上訴法院聲請暫緩執行高蘭惠5月的裁定。根據路透報導內容，高通發言人表示，規劃立刻向美國第九巡迴上訴法院聲請暫緩這個下級法院的裁定。