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全球股市大漲下的隱憂：漲勢僅由77家公司撐起

2019-07-04 18:46經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

投資人可能有個疑問：如果全球經濟成長動能正在減弱，那麼為什麼今年全球股市漲勢會這麼猛？

愈來愈多跡象顯示，亞洲、歐洲和美國的經濟成長逐漸減緩，而且政府公債殖利率紛紛下滑，可見債券投資人準備因應未來苦日子來臨。

但另一方面，美股標普500指數和MSCI世界指數已分別大漲19.5%和16.7%，與全球經濟減弱的展望很不搭調。

財經新聞網站MarketWatch報導指出，一大原因是：今年股市漲幅僅由一小撮大型股撐起。這些公司規模巨大，事業版圖橫跨全球，比規模較小的公司更能因應美中貿易緊張關係升高和需求減弱的挑戰，得以維繫營收和獲利成長不輟。

法國興業銀行（Société Générale）定量研究主管Andrew Lapthorne最近發布報告指出，MSCI世界指數近1,700檔成分股公司當中「資本超級大的集團 [市值超過1,000億美元] 漲勢風馳電掣，而市值低於5億美元的公司仍在奮力彌補去年的虧損。」

Lapthorne說：「最驚人的數字是，這1,000億美元投資組合只代表77家公司，卻占全球市值的27%。」他說，全球市值低於10億美元的公司有超過1.1萬家，這一群公司裡市值居中的公司今年來市值跌掉將近10%；全球市值低於5億美元的公司，市值居中者今年來跌幅約5%。

他指出，這種現象凸顯出一個問題，就是市場愈來愈聚焦於一些大型股指數，而這些指數只代表全球一小撮的公司，卻給投資人企業展望一片光明的「錯誤印象」，事實上「企業正在掙扎」。

這種大型股表現比小型股強的現象，此刻也發生在美國股市，但在全球股市更顯著。Jeffries股票策略師Steven DeSanctis在3日發布的研究報告中寫道，過去一年來，美國小型股表現較大型股落後13%，因為規模較小的公司，在經濟成長減速的大環境下，比較難抵禦因勞力和原物料成本上漲造成的利潤壓力。

話雖如此，美國小型股大致仍呈現上漲局面。FactSet的數據顯示，標普600小型股指數600檔成分股中，有418檔今年來股價仍是漲的。

分析師表示，今年來全球股市勁漲，但主要由一小撮大型股帶頭衝鋒，多數企業則在經濟成...
分析師表示，今年來全球股市勁漲，但主要由一小撮大型股帶頭衝鋒，多數企業則在經濟成長減弱和貿易衝突升高的環境下陷入掙扎。美聯社
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