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美俄核戰怎麼打? 美空軍參謀長透露三部曲

2019-07-04 14:58聯合報 記者范振光╱即時報導

核子戰爭發生可能性雖然不高，但仍令人恐懼。美國和俄羅斯如果爆發核戰，會怎麼打?美國空軍參謀長高德范恩（David Goldfein）日前在密契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）的核子嚇阻研討會上，說明美國遭到核武攻擊時的反擊計畫。

高德范恩解說時，以俄羅斯為假想敵。他表示，如果俄羅斯真的攻擊美國，他接到的第一通電話會來自歐洲盟軍最高司令部司令沃特斯(Tod Wolters)將軍。沃特斯會說出他要如何和北約組織(NATO)部隊整合，以遏止敵軍活動。接著，北約展開大規模反擊，動用包括前進部署的戰機、轟炸機和網路、太空作戰單位。攜帶核武的戰機、轟炸機大有可能摧毀敵方空防、核武發射場地，甚至在美國總統授權下摧毀整個城市。

應變第二部分是擊落飛彈保護美國。高德范恩接著和北美防空司令部司令通話，位於美國本土和歐洲的陸基攔截器將發射，在太空中追蹤、攔截敵方洲際彈道飛彈。洲際彈道飛彈會在高空和推進裝置分離，而且常攜帶誘餌，但美國近年改良飛彈防禦技術，已能用陸基攔截器摧毀洲際彈道飛彈。

第三部分是下令核子潛艇展開第二擊。美國共有18艘俄亥俄級潛艇，其中14艘攜帶彈道飛彈，四艘配備巡弋飛彈。潛艇可在水下發射飛彈，攻擊7000英里(1萬1200公里)以外的目標。美方潛艇接獲命令後，不到一分鐘即可發射飛彈，最多總共可發射192枚核彈頭，將24個城市化為灰燼。

高德范恩表示，雖然美方因應計畫分為三方面，這些措施必須同時執行，而且只許成功、不許失敗。

俄羅斯核子潛艇試射飛彈檔案照。美聯社
俄羅斯核子潛艇試射飛彈檔案照。美聯社
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彈道飛彈俄羅斯核武

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