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墨西哥聯邦警察造反 堵路抗議被整併

2019-07-04 11:51聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

數百名墨西哥聯邦警察3日阻擋首都墨西哥市和周邊的高速高路，抗議當局將警察併入墨國新組成的國民兵，可能導致他們失去工作及其福利。

墨西哥政府開始運用國民兵打擊犯罪及控制移民之際，警察抗議行動讓國民兵的組成複雜化。警察要求與安全部首長對話。

墨西哥總統歐布拉多把墨國治安寄託在國民兵上，歐布拉多對聯邦警察多所批評，稱他們為失敗的安全部隊。國民兵現正招募新人，由軍方主導。

出身聯邦警察的國民兵指揮官瑪莉爾（Patricia Rosalinda Trujillo Mariel）被抗議警察包圍，她要求警察派出代表溝通。抗議警察表示，若併入國民兵，他們的年資、階級、福利不會被承認。

墨西哥國家安全部長杜拉佐（Alfonso Durazo）承諾會尊重警察的年資、階級、薪水、福利等。他表示，沒有加入國民兵的聯邦警察不用擔心，將被派到國家其他單位工作，同時譴責錯誤資訊散播，造成警察抗議。

不過，杜拉佐也特別宣揚聯邦警察加入國民兵的好處，包括加入國民兵後將會安排在不同地點定點執行任務，而不是像聯邦警察一樣需要在國內到處執勤。

歐布拉多3日表示，聯邦警察不會被解雇，符合國民兵資格的聯邦警察將會保有他們的薪水及福利。加入國民兵屬於自願性質，不過，對於沒有加入國民兵的聯邦警察會如何處置，他含糊帶過。

該抗議也揭露聯邦警察與軍隊極大的文化差異。聯邦警察在外執勤時住在飯店；軍隊執勤時，哪有地方睡就睡，連用餐津貼都很少。

墨西哥已派遣6000名國民兵到南方邊界協助遏止移民潮，數千名國民兵也被派遣到北方邊界處理非法越界問題。墨西哥多年來都倚靠軍隊處理組織犯罪，有時候甚至禁止警察參與，因為許多警察已被幫派滲透。

墨西哥聯邦警察3日阻擋高速公路，抗議被併入國民兵。美聯社
墨西哥聯邦警察3日阻擋高速公路，抗議被併入國民兵。美聯社
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