伊朗總統：濃縮鈾存量 「按我們想要的來」

2019-07-04 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



伊朗總統羅哈尼3日警告，周日（7日）起，德黑蘭政府將「按我們想要的」增加濃縮鈾存量，這是要加強施壓歐洲國家挽救搖搖欲墜的核協議，迫其提供解除美國制裁的途徑。

羅哈尼的威脅，以及伊朗低濃縮鈾存量日前超越2015年核協議規定上限，可能使伊朗不需要外界估計的一年，就能製出足夠生產核武的濃縮鈾。

美國總統川普宣布片面退出伊朗核協議已一年，緊張局勢雖然升級，但歐洲似無力提供可解除美國制裁的途徑，讓伊朗在全球市場出售石油。

美國最近派B-52轟炸機和F-22戰機到中東地區，伊朗則擊落一架美軍無人偵察機。川普3日推文反擊羅哈尼：「伊朗，威脅要小心。你可能遭到嚴重程度前所未見的反噬！」

伊朗3日也舉行1988年美國海軍擊落一架伊朗民用客機、造成290人喪生悲劇的周年紀念活動，凸顯在當前危機中失算的危險。

智庫國際危機組織的伊朗分析師瓦艾斯說：「羅哈尼顯然忍無可忍，除允許（緊張）進一步升級外，也無計可施。」

仍被視為相對溫和派的羅哈尼對西方的發言愈發強硬。他和德黑蘭政府的其他人士鎖定核協議的歐洲簽署國，指責他們在解除伊朗石油和金融業制裁的方面做得不夠。

羅哈尼3日在電視轉播的演說中指出，歐洲國家未提供伊朗任何途徑，可減輕美國對伊朗石油業和高官重啟制裁帶來的痛苦。

核協議規範伊朗鈾濃縮的濃度不得超過3.67%，這個濃度足供核電廠之需，但低於核武級的90%；該協議也將伊朗濃縮鈾存量限制在300公斤以下。做為交換，伊朗的經貿制裁可獲解除。不過，川普退出核協議後，美國重啟過去的制裁，甚至更為嚴苛。

羅哈尼3日說：「7月7日起，我們的濃縮鈾不會再維持在3.67%以下。我們將依所想、認定的必要和需求程度，擱置此一承諾。」