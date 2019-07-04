美國知名Jim Beam倉庫起火！4.5萬桶波本威士忌毀了

2019-07-04 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



金賓波本威士忌在美國肯塔基州的兩座倉庫2日晚間起火。美聯社 分享 facebook 美國知名的金賓波本威士忌（Jim Beam）位在美國肯塔基州的兩座倉庫，2日晚間疑似遭閃電擊中而陷入火海，倉庫內多達4萬5000桶威士忌可能毀損，州政府官員擔心威士忌流入附近河流恐殺死魚群。

伍德福德郡緊急管理部主管錢德勒（Drew Chandler）指出，2日晚間有兩個倉庫起火，其中一個倉庫嚴重燒毀，另一個倉庫主要是外部結構毀損。

錢德勒補充，大火可能是由閃電造成，其中一個倉庫被擊中起火後，火勢蔓延到另一座倉庫。消防人員已控制住其中一座倉庫火勢，但另一座直到當地時間3日中午仍在燃燒，消防人員可能要一直打火到3日晚間。

金賓尚未透露共損失多少瓶威士忌，但有報導估計金賓每桶威士忌可分裝成150-210瓶750毫升裝瓶。據路易斯維爾報報導，4萬5000桶威士忌大概能分裝成600萬瓶。

根據彭博資訊的計算，若每瓶零售價落在15-35美元之間，這場大火恐讓金賓損失9000萬至3億美元。

肯塔基州能源和環境部發言人穆拉（John Mura）說，金賓已雇用緊急善後人員，州政府環境官員協調防止威士忌桶中的酒流入溪流。

穆拉表示，一些威士忌確實已流入肯塔基河的支流，可能對水生生物產生嚴重影響，因為水中的溶解氧會降至較低水準，導致大量魚類死亡。

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