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美中貿易談判甫恢復 美售台F-16有進展

2019-07-04 09:34聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

【編譯胡夢瑋／綜合報導】美國外交政策（Foreign Policy）雜誌報導，川普政府軍售台灣66架新型F-16戰機終有進展，不過，此舉恐引發中國大陸強烈反對。

台灣今年稍早向美國提出購買66架洛克希德馬丁F-16 Block 70型戰機要求。外交政策雜誌引述兩名匿名官員指述，因價格、規格的協商，交易進程比預期久。

美國政府的目標是在國會8月休會前將軍售案推進至下一階段。一名匿名美國官員表示，該軍售案尚不保證沒問題。軍售計畫必須由美國國防部和國務院正式提案，並知會國會。國會接到知會後，有30天可以行使同意權。

台灣目前擁有約140架舊型F-16V Block 20戰機，這些戰機也正在進行升級。然而，中國曾說，美國售台新型F-16是踩北京紅線。

川普政府有意允許該軍售見報後，中國外交部發言人耿爽3月時表示，中國強烈反對美國軍售給台灣，態度一貫且明確。中國和美國日前才重啟貿易對話，若是軍售計畫順利進行，勢必惹怒北京。

川普政府上周放寬對中國的限制，將八個中國企業從美商務部的黑名單中移除，並且開始採取行動允許華為購買美國科技大廠產品。

除了F-16軍售案，近期川普政府與台灣也正進行另一項總價值超過20億（約新台幣621億元）的軍售案，包括艾布蘭戰車、反戰車飛彈及其他軍事設備。若該交易獲得允許，將會是近年來美國與台灣間最大的軍售案之一。

不過，總價值更高的F-16軍售案挑釁意味更強烈。美國前總統布希以及歐巴馬都曾拒絕台灣購買F-16軍機。

中國大陸國家主席習近平1月時曾警告，若台灣試圖獨立，將不排除使用武力，以暗示方式威脅美國不要干預。

市調公司Teal Group分析師阿布拉非亞（Richard Aboulafia）3月間表示，美國民主、共和兩黨有共識，美國對中國態度必須更強硬。

台灣目前擁有約140架舊型F-16V戰機。路透
台灣目前擁有約140架舊型F-16V戰機。路透
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軍售F-16戰機

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