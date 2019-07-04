美鑽井平台減少助油價走高 美股上揚降低黃金吸引力

2019-07-04 08:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三走高，對全球成長放緩的憂慮蓋過石油輸出國組織及盟友（OPEC+）延長減產協議的影響，但美股周三上漲，加上美國石油鑽井平台的數量減少，支撐油價。金價持穩，美股走高降低黃金的吸引力。

布蘭特原油期貨收漲1.42美元或2.3%，結算價報每桶63.82美元。西德州原油期貨上漲1.09美元或1.9%，結算價報每桶57.34美元。

貝克休斯的報告顯示，截至3日止的一周，美國鑽井平台減少五座至788座。

OPEC+同意將減產協議延長至2020年3月，但投資人擔心全球經濟放緩打擊石油需求。巴克萊預計，石油需求增速將降至2011年以來的最低水準。摩根士丹利把布蘭特原油長期價格預估從每桶65美元下調至每桶60美元，並表示石油市場總體平衡。

金價周三持穩，因股市上揚降低了黃金的吸引力，但全球經濟成長憂慮和鴿派貨幣政策前景支撐金價。

黃金現貨持穩於每英兩1,416.98美元，美國黃金期貨上漲約1%，報每英兩1,420.90美元。

Kitco.com資深分析師Jim Wyckoff表示：「德國10年期公債殖利率位於紀錄低點，美國公債殖利率也下滑，因貨幣政策前景提振股市，抑制投資人對黃金的興趣。」

分析師對金價仍持樂觀看法，金價上周觸及每英兩1,438.63美元的六年高點，主因主要央行政策前景鴿派，以及美國和伊朗緊張局勢升級。