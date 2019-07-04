親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

Hello Kitty、媽祖、黃小鴨…彩繪列車太銷魂 主題選擇有奇緣

調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

美鑽井平台減少助油價走高 美股上揚降低黃金吸引力

2019-07-04 08:29經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周三走高，對全球成長放緩的憂慮蓋過石油輸出國組織及盟友（OPEC+）延長減產協議的影響，但美股周三上漲，加上美國石油鑽井平台的數量減少，支撐油價。金價持穩，美股走高降低黃金的吸引力。

布蘭特原油期貨收漲1.42美元或2.3%，結算價報每桶63.82美元。西德州原油期貨上漲1.09美元或1.9%，結算價報每桶57.34美元。

貝克休斯的報告顯示，截至3日止的一周，美國鑽井平台減少五座至788座。

OPEC+同意將減產協議延長至2020年3月，但投資人擔心全球經濟放緩打擊石油需求。巴克萊預計，石油需求增速將降至2011年以來的最低水準。摩根士丹利把布蘭特原油長期價格預估從每桶65美元下調至每桶60美元，並表示石油市場總體平衡。

金價周三持穩，因股市上揚降低了黃金的吸引力，但全球經濟成長憂慮和鴿派貨幣政策前景支撐金價。

黃金現貨持穩於每英兩1,416.98美元，美國黃金期貨上漲約1%，報每英兩1,420.90美元。

Kitco.com資深分析師Jim Wyckoff表示：「德國10年期公債殖利率位於紀錄低點，美國公債殖利率也下滑，因貨幣政策前景提振股市，抑制投資人對黃金的興趣。」

分析師對金價仍持樂觀看法，金價上周觸及每英兩1,438.63美元的六年高點，主因主要央行政策前景鴿派，以及美國和伊朗緊張局勢升級。

金價美股

相關新聞

美中貿易談判甫恢復 美售台F-16有進展

2019-07-04 09:34

臉書又出現當機狀況 公司推文致歉說搶修中

2019-07-04 05:56

國慶前夕提早收盤 美股3大指數創新高

2019-07-04 03:06

帶領克萊斯勒反敗為勝 艾科卡人生謝幕

2019-07-04 00:55

半導體材料出口遭限 南韓擬向WTO狀告日本

2019-07-04 00:53

彭博資訊專欄／財經女強人 面臨四大挑戰

2019-07-04 00:28

美盯台韓鋼品洗產地 喊課456％關稅

2019-07-04 00:27

美國5月貿易逆差 擴至五個月高點

2019-07-04 00:22

反制日本 韓加碼投資半導體

2019-07-04 00:22

博通擬收購賽門鐵克 金額估150億美元

2019-07-04 00:22

ECB新總裁 拉加德出線

2019-07-04 00:21

Fed理事 川普提名二人選

2019-07-04 00:20

黃金續漲 挑戰最貴貴金屬

2019-07-04 00:18

華爾街日報：提倡自由貿易的日本開始仿效川普

2019-07-03 23:30

美股早盤飆上歷史新高 市場預期Fed本月降息

2019-07-03 22:06

傳HP、Dell生產將自中國移至台灣 宏碁華碩也考慮出走

2019-07-03 19:29

他靠「股神」巴菲特的這項投資心法 成為億萬富翁！

2019-07-03 17:54

帶領克萊斯勒反敗為勝 汽車巨人艾科卡辭世

2019-07-03 17:18

紐時：美禁各國向伊朗買油 中國如何繼續買？

2019-07-03 16:54

好市多的魅力從何而來？專家：這三點是關鍵

2019-07-03 16:40

歐盟執委會、歐洲央行 首次女性當家

2019-07-03 13:21

律師出身接掌歐洲央行 拉加德善危機處理

2019-07-03 13:19

台韓鋼鐵製品赴越南洗產地 美要課456％關稅

2019-07-03 12:27

菲律賓人數最多的移工 中國人做這行業....讓人又愛又厭

2019-07-03 11:00

空巴與波音補貼爭議 歐盟願和美談

2019-07-03 10:10

拉加德宣布暫卸IMF總裁 第一副總裁李普頓接掌

2019-07-03 09:29

Fed理事人選一波三折 川普再度提出兩名「自己人」？

2019-07-03 08:54

特斯拉Q2交車量創新高 盤後股價一度飆漲9.1％

2019-07-03 07:41

美零食需求將回溫 業者卡位

2019-07-03 00:00

全球香水龍頭Coty出手整頓 減記30億美元品牌價值

2019-07-03 00:00

亞太區銀行獲利 急速下滑

2019-07-03 00:00

ECB：不急在7月寬鬆

2019-07-02 23:59

澳洲刺激經濟 再降息1碼

2019-07-02 23:59

G2新一輪談判啟動

2019-07-02 23:59

美報復性關稅砲口 轉向歐盟

2019-07-02 23:57

英國銀行裁員風 吹不停

2019-07-02 23:12

彭博資訊專欄／川習會只能讓市場喘口氣

2019-07-02 01:56

影／酷暑冰風暴！雹雨襲墨國 街道如冰川

2019-07-01 18:27

不敗資產抗貨幣戰 日圓 美股 黃金漲勢旺

2019-06-28 13:35
看更多

熱門文章

好市多的魅力從何而來？專家：這三點是關鍵

2019-07-03 16:40

珍珠料理爆紅…東京又驚見台式早餐店大排長龍 日網友：上癮了

2019-07-03 13:52

日本九州暴雨下不停！鹿兒島等三縣撤離124萬人

2019-07-03 15:04

俄男遭熊襲擊當儲糧？ 醫生：假的！那是皮膚病

2019-07-03 11:45

眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」秒放回冰箱！百萬人傻眼震怒：沒品

2019-07-03 20:54

川普放寬華為禁令說假的？ 美商務部至今執法未變

2019-07-03 11:55

小強真的殺不死！蟑螂抗藥性變強 殺蟲劑也沒用

2019-07-03 14:42

超豪奢！NBA巨星杜蘭特脫手的加州濱海豪宅 裡面長這樣

2019-07-03 23:25

川普說的不算數 華為禁令還是沒鬆綁

2019-07-04 00:12

菲律賓人數最多的移工 中國人做這行業....讓人又愛又厭

2019-07-03 11:00

「天降火雨」義大利斯特龍伯利島火山噴發 1死數傷

2019-07-04 06:57

美盯台韓鋼品洗產地 喊課456％關稅

2019-07-04 00:27

穿太露？身著性感被空服員趕下飛機 英女怒斥：性別歧視

2019-07-03 15:40

嫉妒表妹成績好 4表兄弟竟聯手性侵她

2019-07-03 17:52

影／世上最大鋼鐵墳墓！車諾比新圍阻體內部曝光

2019-07-03 17:07

川金三會漏網畫面！與伊凡卡握手 金正恩笑開懷

2019-07-03 16:15

全球最好用護照排名出爐 台灣名列30中國第74名

2019-07-03 14:04

他靠「股神」巴菲特的這項投資心法 成為億萬富翁！

2019-07-03 17:54

漁夫捕到恐怖怪魚 網驚：像我姊姊

2019-07-03 17:15

1年炸毀369台ATM 提款機大盜愛挑德國其來有自

2019-07-03 19:52

曾是醫學界新星 牛津美女醫科生吸毒傷人獲輕判 退學搭上富二代

2019-07-03 12:17

台韓鋼鐵製品赴越南洗產地 美要課456％關稅

2019-07-03 12:27

國慶前夕提早收盤 美股3大指數創新高

2019-07-04 03:06

傳HP、Dell生產將自中國移至台灣 宏碁華碩也考慮出走

2019-07-03 19:29

紐時：美禁各國向伊朗買油 中國如何繼續買？

2019-07-03 16:54

貿易戰沒贏家！川普最新箭靶為何轉向越南？

2019-07-03 23:41

美股早盤飆上歷史新高 市場預期Fed本月降息

2019-07-03 22:06

紅色霓虹燈超特別！日本情趣旅館推九龍寨城風格 網：腿軟了

2019-07-03 21:07

印地安人24美元賣掉曼哈頓被騙了嗎？關鍵在這裡

2019-07-03 18:49

全美中位房價排名 麻州第三

2019-07-04 00:43

臉書又出現當機狀況 公司推文致歉說搶修中

2019-07-04 05:56

納瓦羅：可出售華為低階晶片 仍禁參與美國5G

2019-07-03 12:51

美獨立建國星條旗惹爭議 Nike撤回引發爭議運動鞋款

2019-07-03 11:29

俄國發生意外的科研潛水器 疑為間諜潛艇

2019-07-03 12:17

格陵蘭冰層溶解 淤沙浮現帶來商機

2019-07-03 14:39

以色列再度空襲敘利亞 憂美俄代理戰爭

2019-07-03 18:09

川普擬放寬華為禁令 任正非：有利美企對華為影響有限

2019-07-03 10:04

美國汽車業傳奇人物艾科卡與世長辭 享壽94歲

2019-07-03 11:42

降息預期推升美股三大指數創收盤新高 道瓊上漲179點

2019-07-04 07:30

舊金山商場傳槍擊 至少4傷

2019-07-03 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top