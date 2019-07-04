川普批中歐操縱匯率 分析師：做好美國出手干預的準備

2019-07-04 08:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



分析師建議對美國政府可能干預美元匯率，做足所有準備。 路透 分享 facebook 美國總統川普周三（3日）推文指責歐洲和中國正在上演一場「匯率操縱的大戲」。彭博資訊說，為此，外匯分析師無不警醒，為美國政府下一步可能採取的行動預做準備。

川普幾天前才剛與中國國家主席習近平達成貿易暫時休戰的共識。市場觀察家認為，川普針對匯率的最新推文，似乎不只是口頭說說而已。他在推文中寫道：「美國要採取力到相等的行動，否則就只能像個傻瓜坐在一邊，有禮貌地看其他國家繼續玩遊戲。」

策略師們認為，美國財政部可能對美元進行干預，以壓低美元匯率。

自2011年日本大地震以來，美國迄今沒有干預過外匯市場，當時日圓匯率急劇飆升，美國財政部介入支持美元。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)北美外匯交易策略主管Bipan Rai認為，鑑於川普一再抱怨美元走強，即使今年5月底美國財政部的報告未把中國列為匯率操縱國，未來還是什麼事情都有可能發生。他說：「川普對這個議題的執著，意味著我們應該為任何可能情況做好準備。」

美國銀行外匯策略師Ben Randol表示，「如果美國經濟持續強勁，美元也表現出相應的韌性。這種情況下，如果聯準會降息低於預期，川普政府干預匯市的可能性將升高。」