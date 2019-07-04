美元持平 市場對Fed降息預期升高 靜待就業數據

2019-07-04 07:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元周三持平，盤中走低，因美債殖利率延續前一天跌勢，10年期美債殖利率觸及1.94%下方的兩年半低點。

DXY美元指數從周二的兩周高點回落，微幅收漲0.04%，報96.765。

美國總統川普指責歐洲和中國操縱匯率，加上市場對美中貿易談判的樂觀情緒減退，以及美國可能對歐洲加徵新關稅，壓低美元。投資人等待周五公布的美國6月非農就業報告。

市場分析師Paul Ashworth表示，ADP報告顯示經濟普遍惡化的趨勢已蔓延至勞動力市場。即使中美恢復貿易談判，但就業成長放緩，應該足以說服美國聯準會（Fed）在7月或9月降息。

市場普遍預期Fed將在本月的決策會議進行10年來首次降息。

美元兌日圓周三下滑0.1%至107.82日圓，盤中觸及一周低點。美元/日圓匯率對貿易狀況變得更加敏感，投資人質疑貿易戰迅速解決的可能性。

道明證券外匯策略全球主管Mark McCormick表示：「我們認為美元將全線走低。」

歐元兌美元周二短暫上漲，尾盤持平，報1.1283美元。據傳歐洲央行（ECB）在7月會議上不急於降息，但後來國際貨幣基金組織（IMF）總經理拉加德被提名為下任ECB總裁，消息傳出後歐元應聲下滑，因拉加德被視為鴿派。