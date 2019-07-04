美商務部：華為仍在黑名單 審核採最高國安標準

2019-07-04 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國政府周三（3日）表示，美國企業出口產品給華為的許可申請仍將以「最嚴格的國家安全審查標準」來審核，因為目前華為仍在出口禁令的黑名單之中。

路透報導，美國商務部說，美企出口給華為的申請案，仍舊是以「拒絕推定」（presumption of denial）的原則來處理，也就是不太可能獲得許可。

亦即，即使美國總統在上月底的川習會後對外承諾，將允許美國企業出售部分科技產品給華為，事實上禁令到目前並未解除。