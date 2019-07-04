美商務部：華為仍在黑名單 審核採最高國安標準

相關新聞
臉書又出現當機狀況 公司推文致歉說搶修中2019-07-04 05:56
國慶前夕提早收盤 美股3大指數創新高2019-07-04 03:06
ECB新總裁 拉加德出線2019-07-04 00:21
帶領克萊斯勒反敗為勝 艾科卡人生謝幕2019-07-04 00:55
半導體材料出口遭限 南韓擬向WTO狀告日本2019-07-04 00:53
彭博資訊專欄／財經女強人 面臨四大挑戰2019-07-04 00:28
美國5月貿易逆差 擴至五個月高點2019-07-04 00:22
反制日本 韓加碼投資半導體2019-07-04 00:22
博通擬收購賽門鐵克 金額估150億美元2019-07-04 00:22
Fed理事 川普提名二人選2019-07-04 00:20
黃金續漲 挑戰最貴貴金屬2019-07-04 00:18
華爾街日報：提倡自由貿易的日本開始仿效川普2019-07-03 23:30
美股早盤飆上歷史新高 市場預期Fed本月降息2019-07-03 22:06
傳HP、Dell生產將自中國移至台灣 宏碁華碩也考慮出走2019-07-03 19:29
他靠「股神」巴菲特的這項投資心法 成為億萬富翁！2019-07-03 17:54
帶領克萊斯勒反敗為勝 汽車巨人艾科卡辭世2019-07-03 17:18
紐時：美禁各國向伊朗買油 中國如何繼續買？2019-07-03 16:54
好市多的魅力從何而來？專家：這三點是關鍵2019-07-03 16:40
歐盟執委會、歐洲央行 首次女性當家2019-07-03 13:21
律師出身接掌歐洲央行 拉加德善危機處理2019-07-03 13:19
台韓鋼鐵製品赴越南洗產地 美要課456％關稅2019-07-03 12:27
菲律賓人數最多的移工 中國人做這行業....讓人又愛又厭2019-07-03 11:00
空巴與波音補貼爭議 歐盟願和美談2019-07-03 10:10
拉加德宣布暫卸IMF總裁 第一副總裁李普頓接掌2019-07-03 09:29
Fed理事人選一波三折 川普再度提出兩名「自己人」？2019-07-03 08:54
特斯拉Q2交車量創新高 盤後股價一度飆漲9.1％2019-07-03 07:41
美零食需求將回溫 業者卡位2019-07-03 00:00
全球香水龍頭Coty出手整頓 減記30億美元品牌價值2019-07-03 00:00
亞太區銀行獲利 急速下滑2019-07-03 00:00
ECB：不急在7月寬鬆2019-07-02 23:59
澳洲刺激經濟 再降息1碼2019-07-02 23:59
G2新一輪談判啟動2019-07-02 23:59
美報復性關稅砲口 轉向歐盟2019-07-02 23:57
英國銀行裁員風 吹不停2019-07-02 23:12
彭博資訊專欄／川習會只能讓市場喘口氣2019-07-02 01:56
影／酷暑冰風暴！雹雨襲墨國 街道如冰川2019-07-01 18:27
不敗資產抗貨幣戰 日圓 美股 黃金漲勢旺2019-06-28 13:35
電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關2019-06-26 08:50
伊爾艾朗專欄／央行寬鬆背後的四大風險2019-06-25 00:04
熱門文章
好市多的魅力從何而來？專家：這三點是關鍵2019-07-03 16:40
珍珠料理爆紅…東京又驚見台式早餐店大排長龍 日網友：上癮了2019-07-03 13:52
日本九州暴雨下不停！鹿兒島等三縣撤離124萬人2019-07-03 15:04
俄男遭熊襲擊當儲糧？ 醫生：假的！那是皮膚病2019-07-03 11:45
眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」秒放回冰箱！百萬人傻眼震怒：沒品2019-07-03 20:54
川普放寬華為禁令說假的？ 美商務部至今執法未變2019-07-03 11:55
小強真的殺不死！蟑螂抗藥性變強 殺蟲劑也沒用2019-07-03 14:42
菲律賓人數最多的移工 中國人做這行業....讓人又愛又厭2019-07-03 11:00
超豪奢！NBA巨星杜蘭特脫手的加州濱海豪宅 裡面長這樣2019-07-03 23:25
穿太露？身著性感被空服員趕下飛機 英女怒斥：性別歧視2019-07-03 15:40
全球最好用護照排名出爐 台灣名列30中國第74名2019-07-03 14:04
嫉妒表妹成績好 4表兄弟竟聯手性侵她2019-07-03 17:52
影／世上最大鋼鐵墳墓！車諾比新圍阻體內部曝光2019-07-03 17:07
全球最大活火山震動不斷 夏威夷觀測站發黃色警告2019-07-03 09:45
川金三會漏網畫面！與伊凡卡握手 金正恩笑開懷2019-07-03 16:15
漁夫捕到恐怖怪魚 網驚：像我姊姊2019-07-03 17:15
他靠「股神」巴菲特的這項投資心法 成為億萬富翁！2019-07-03 17:54
川普說的不算數 華為禁令還是沒鬆綁2019-07-04 00:12
可監聽、切斷海底電纜… 俄國機密潛水器失火致14死2019-07-03 09:03
曾是醫學界新星 牛津美女醫科生吸毒傷人獲輕判 退學搭上富二代2019-07-03 12:17
1年炸毀369台ATM 提款機大盜愛挑德國其來有自2019-07-03 19:52
台韓鋼鐵製品赴越南洗產地 美要課456％關稅2019-07-03 12:27
美盯台韓鋼品洗產地 喊課456％關稅2019-07-04 00:27
紐時：美禁各國向伊朗買油 中國如何繼續買？2019-07-03 16:54
傳HP、Dell生產將自中國移至台灣 宏碁華碩也考慮出走2019-07-03 19:29
國慶前夕提早收盤 美股3大指數創新高2019-07-04 03:06
美股早盤飆上歷史新高 市場預期Fed本月降息2019-07-03 22:06
印地安人24美元賣掉曼哈頓被騙了嗎？關鍵在這裡2019-07-03 18:49
紅色霓虹燈超特別！日本情趣旅館推九龍寨城風格 網：腿軟了2019-07-03 21:07
貿易戰沒贏家！川普最新箭靶為何轉向越南？2019-07-03 23:41
全美中位房價排名 麻州第三2019-07-04 00:43
「天降火雨」義大利斯特龍伯利島火山噴發 1死數傷2019-07-04 06:57
美獨立建國星條旗惹爭議 Nike撤回引發爭議運動鞋款2019-07-03 11:29
俄國發生意外的科研潛水器 疑為間諜潛艇2019-07-03 12:17
納瓦羅：可出售華為低階晶片 仍禁參與美國5G2019-07-03 12:51
格陵蘭冰層溶解 淤沙浮現帶來商機2019-07-03 14:39
鯨豚最懼怕的夢魘！日本重啟商業捕鯨的悲歌2019-07-03 09:06
以色列再度空襲敘利亞 憂美俄代理戰爭2019-07-03 18:09
川普擬放寬華為禁令 任正非：有利美企對華為影響有限2019-07-03 10:04
美國汽車業傳奇人物艾科卡與世長辭 享壽94歲2019-07-03 11:42
留言