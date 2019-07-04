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降息預期推升美股三大指數創收盤新高 道瓊上漲179點

2019-07-04 07:30經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周三在7月4日國慶假期前提前休市，但三大指數同創收盤紀錄新高，主因最新出爐的經濟數據提供更多成長放緩的證據，市場預期美國聯準會（Fed）將更趨鴿派。

道瓊工業指數上漲179.32點或0.67%，至26,966點；標普500指數上揚22.79點或0.77%，至2,995.8點；那斯達克指數上漲61.14點或0.75%，至8,170.23點。

美國貿易逆差增至五個月高點，而服務業數據顯示經濟活動放緩。先前公布的房市、製造業、企業投資和消費者支出數據均顯示第2季經濟成長放緩。

美國10年期公債殖利率觸及2016年11月以來最低，報1.939%。另外，投資人押注歐洲央行（ECB）下任總裁將保持鴿派路線，歐元區公債殖利率跌至紀錄低點。

Globalt Investments高級投資組合經理Thomas Martin表示：「數據好壞參半，不算太糟，但普遍走低。經濟確實在放緩，各國央行可能被迫降息。」

經濟數據走軟，加上全球央行官員的談話暗示將採取更加鴿派的立場，令降息預期升溫，市場目前預期Fed在7月30至31日決策會議上篤定降息至少25個百分點，降息50個基點的可能性為29.7%。

ADP全國就業報告顯示，美國6月民間就業崗位增加10.2萬個，遠低於預期。投資人目前正在等待美國勞工部將於周五公布的非農就業報告。

賽門鐵克股價大漲13.57%，在標普500成分股中漲幅最大。消息人士透露，晶片製造商博通正在磋商收購這家網絡安全公司。博通股價下跌3.5%。

電動車大廠特斯拉股價上漲4.61%，該公司公布上季交車量創紀錄，消除過去幾個月來市場對其需求的疑慮。

降息預期升溫，助美股三大指數周三同創收盤新高。 路透
降息預期升溫，助美股三大指數周三同創收盤新高。 路透
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