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貿易戰沒贏家！川普最新箭靶為何轉向越南？

2019-07-03 23:41經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

貿易戰一旦開打，沒人是贏家。美國商務部對越南進口鋼品祭出456%的重稅，就是最新的例證。

彭博資訊報導，自從美國總統川普對中國加徵進口關稅以來，越南一直被視為美中貿易戰初期的贏家，受惠於企業把供應鏈遷出中國大陸，移往越南、墨西哥和馬來西亞等地。然而，越南對美國貿易順差日益膨脹，近來也引起華府關注。

川普政府2日展開最新行動，指稱某些在南韓和台灣製造的產品被運往越南稍微加工，再以耐蝕鋼和冷軋鋼材形式外銷到美國，因此宣布美國海關將對使用韓、台原料在越南生產的鋼品徵收高達456.23%的反規避關稅（現金擔保）。

事實上，美國把箭靶轉向越南，5月時就有跡可循。當時美國財政部宣布，把越南列入匯率和經濟政策觀察名單。緊接著，川普上周接受福斯新聞訪問提到不公平貿易行為時，就對越南表示不悅，直稱越南「幾乎是占大家便宜最嚴重者」，「許多公司都搬到越南，但越南占我們便宜甚至比中國還要糟」。

常在「外交」、「耶魯全球線上」和「東亞論壇」等平台上發表評論的越南專家布朗（David Brown），2日在「世界政治評論」（WPR）上撰文表示，自從川普2017年1月上任以來，越南官員就擔心會有這麼一天。鑒於川普很介意美國對外國貿易逆差龐大，而越南對美國貿易順差龐大且日益擴增（2016年越南對美出口420億美元、從美國進口僅100億美元），越南被川普盯上已進入倒數計時。

2017年5月，越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）拜訪華府，承諾大舉採購美國產品，希望藉此安撫川普。接下來數月，越南高階官員頻頻向美國強調越南有別於中國的優點，以至於川普甚至拿越南當範例向北韓展示，若平壤願意廢核，也可能循越南模式邁向經濟發展之路。

但布朗指出，越南官員未能阻止美國與越南雙邊貿易失衡擴大，一件該做而沒做的事，是阻止中國公司把價值數十億美元源自中國的貨品重新包裝成「越南製」。這種被美國貿易官員稱為「轉運」（transshipment）的現象由來已久，早在十幾年前中國出口達到歐、美配額上限時，就設法用這一招，做法是從中國進口衣、鞋，讓越南公司加工，然後再銷往美、歐，在沃爾瑪（Walmart）、Euromarché等零售店上架。

布朗說，2015年，歐巴馬政府對中國冷軋鋼製造商課徵反傾銷稅時，越南允許這些中國製造商在越南的鋼廠稍加改變產品，然後轉出口到美國。華府反應緩慢，但川普政府在2018年5月堵住這扇門，並對這些據稱是越南製的產品課徵很重的反補貼稅。

結果，根據美國海關資料，2018年美國進口價值492億美元的越南貨品與服務，對越南出口則只有 97億美元。今年頭幾個月的數據顯示，越南出口進一步擴增，而且被美國對中國加徵關稅掃到的貨品項目全面暴增。

布朗認為，越南已具備在全球貿易舞台上大展身手的本事，無須再為中國製品換貼標籤，然後受制於美國或其他貿易夥伴國的懲罰。越南必須遏止這種「轉運」行徑，才能在世界貿易取得重要的一席之地。 這麼做給越南帶來許多敵意，卻幾乎未得到半點好處，畢竟中國或其他外國貨只是運到越南的工廠和港口來「洗產地」，取得一枚新標籤而已。

布朗的結論是，川普政府對貿易事務的看法儘管大都視野狹窄，但對「轉運」議題的觀點卻是正確的。若一直開方便之門讓中國企業規避美國貿易限制，就沒機會獲得美國認可為「市場經濟體」，而取得這個地位，將可免於美國的反傾銷稅和反補貼稅。

布朗建議越南採取一種簡單的解決辦法：對任何在越南加值不到一定比率（比方說5%）的貨品徵收一筆出口稅，或乾脆禁止這類貨品出口。

越南川普

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