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華爾街日報：提倡自由貿易的日本開始仿效川普

2019-07-03 23:30經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

華爾街日報報導，日本決定利用外銷的科技產品作為外交角力的手段，顯示資源稀少的日本，已意識到自己在緊密相連的全球格外容易受影響，因而採取有別於以往的激進策略。

日本宣布對南韓管制半導體出口材料，使國內的疑慮高漲，包括可能傷害全球相關科技供應鏈並損及首相安倍晉三小心翼翼培養、提倡自由貿易的領袖形象。

日本慶應義塾大學的退休榮譽教授渡邊頼純表示，「這個舉措不只傷到日本和南韓，更有損日本的名聲。自由貿易就像騎腳踏車，一旦停止踩踏板，你就會摔倒」。

向南韓出口某些敏感原料的日本出口商，目前必須取得政府同意才能出口，這項程序可能費時長達90天。南韓先前如美國及許多歐洲國家一樣，在日本享有出口程序豁免的待遇。但東京當局揚言下月取消更多輸往南韓的產品豁免待遇。

日本和南韓企業對這項新的管制措施感到困惑，表示難以預料出口程序會費時多久，誰會受影響也是未知數。

三星電子、樂金（LG）及SK海力士等南韓科技大廠皆是日本晶片及電子產品製造商的主要客戶，若這些企業為iPhone和其他全球產品生產晶片或顯示器時遭遇困難，反而害到日本的iPhone供應商。

電子零件經銷商Fusion公司執行副總裁葛諾爾曼表示，「沒有人是贏家，日本透過限制出口半導體材料來警告南韓，別以為這不會傷害到自己」。

東京電子產品顧問公司Architect Grand Design創辦人豐崎富久（Yoshihisa Toyosaki）表示，「日本看準這項措施能傷到南韓，遠勝南韓傷害日本的程度，這是一步險棋，可能影響日本下月稍晚即將舉行的參議院選舉」。

日本宣布4日起管制出口到南韓的半導體材料，三星電子、樂金（LG）及SK海力士等科...
日本宣布4日起管制出口到南韓的半導體材料，三星電子、樂金（LG）及SK海力士等科技大廠恐受影響。美聯社
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南韓半導體自由貿易

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