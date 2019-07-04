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彭博資訊專欄／財經女強人 面臨四大挑戰

2019-07-04 00:28經濟日報 伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian）

國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德女士意外出線，獲提名為歐洲央行（ECB）下任總裁，的確是歐元區一項靈感十足的選擇。她必須發揮既有的特質，且得道多助，方能勝任愉快。能提名拉加德，歐元區領導人創下了諸多先例：

1、她是第一位非經濟學者出身的總裁提名人，且是第一位擁有公、私領域雄厚資歷，以兼具及國內與跨國決策經驗的人選。

2、她能在公眾場合應對自若，此種「明星」品質絕非歷任總裁所能望其項背。

3、她在金融海嘯時期擔任法國財政部長，擔任IMF總裁期間又先後處理歐債及阿根廷等金融危機，擁有管理重大危機的豐富經驗。

拉加德要克服她在正規經濟學訓練及央行事務等方面的弱點，可能會採取她在IMF的模式，包括重用專家，辛勤工作，並展現超強的指揮與直指問題核心等能力。基於央行業務運作與政治獨立性正面臨高度監督之際，如何與外界互動已成為央行總裁的關鍵性能力，而且這些正是拉加德的強項。

她如果接任，將面臨現任總裁德拉基留下的四大挑戰：ECB貨幣政策的彈性及有效性持續受到侵蝕；歐元區經濟疲軟，成長可能再陷停滯，通膨超低，且負債又開始不穩定；歐元區更區塊化，政治格局穩定性下降，且經濟與金融情勢更加複雜；全球環境詭譎，包括貿易緊張及科技分裂等。

拉加德除了高超的政治操作技巧外，還需要向幕僚及同事深挖各種知識，以鞏固專業及主導能力，凝聚ECB決策委員會的共識。

在與市場溝通方面，她必須將「有話直說」與「建設性模糊」兩者融會貫通，使ECB在面對地區與全球經濟都高度不確定之際，能擁有充分的政策彈性。

最後，她仍需要他人的大力協助。基於ECB仍擁有不錯的效率與信譽，歐洲政治人物不應再過度依賴央行，而必須積極推動各項延誤多時的政策，採取更有利於經濟成長的措施，並完成歐元區的經濟與金融架構。

（作者Mohamed A. El-Erian為安聯集團首席經濟顧問／編譯任中原）

歐元區ECB

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