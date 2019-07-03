日本拚消費 推無現金交易

2019-07-03 22:20 經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導



日本政府開始積極推動無現金交易，期望能藉此提振消費市場、減緩勞動力短缺、提升銀行獲利能力，但由於民眾仍依賴現金交易，且人口結構老化，政府想推廣無現金交易仍面臨挑戰。

今春新球季開打，日本職棒東北樂天金鷲隊球迷卻發現棒球場內的食品飲料販賣站竟不接受現金付款。東北樂天金鷲隊的經營者樂天（Rakuten）電子商務公司目前正嘗試推動行動支付系統。今年四、五月樂天仙臺金鷲棒球場內販賣站的銷售額較去年同期成長20%，一大原因便是行動支付改變了人們的消費習慣。

樂天行動支付行銷經理誅伏準人（音譯）說：「我們認為這是個成功的策略，行動支付在日本才剛開始發展，使用人數將會持續增加。」

專家表示，行動支付減少民眾排隊付款的時間，且因為看不到錢包裡的現金正在減少，反而能專注在消費帶來的滿足感，進而增加消費意願。行動支付或能改善近幾十年日本因通貨緊縮，消費者傾向延遲消費所帶來的經濟問題。

日本政府預計於十月將消費稅從8%提升至10%，為避免國內消費支出萎縮，新稅制上路後九個月內，民眾只要以非現金方式消費，就能得到消費點數回饋。

野村綜合研究所（NRI）指出，過去六年日本國內消費每年平均增加0.5%，而非現金支付平均使每位消費者多支出1.6%。政府表示，無現金消費能減緩勞動力短缺、銀行獲利能力下降等經濟問題。日本經濟產業省去年十月成立無現金消費辦公室，預計於2025年前將日本非現金交易額翻倍為120兆日圓，辦公室主任伊藤政通說：「改變支付模式等於改變整個社會。」

目前現金支付占整體交易的比率高達80%，在全球僅次於德國。低犯罪率讓民眾安於攜帶大量現金，且大量老年人口不諳行動裝置，這都是行動支付要在日本普及必須克服的障礙。

大量中國遊客透過支付寶在日本超過30萬間商店消費，許多免稅商店也將退稅直接匯入中國遊客的支付寶賬戶。日本行動支付Pay Pay於去年10月成立，南韓行動支付平臺Kakao Pay正準備進軍日本市場。

然而，日生基礎研究所（NLI Research Institute）所長福本雪（音譯）表示，大部分的支付平臺仍收取約3%的商品手續費，對平均邊際利潤僅有2%的日本零售業者而言，仍難以負擔。