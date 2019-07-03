親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

郭台銘散盡家產養兒？朱立倫酸：只能撑1年

老牌蘇打餅資助反同 可以不爽不要吃嗎？

日本拚消費 推無現金交易

2019-07-03 22:20經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導

日本政府開始積極推動無現金交易，期望能藉此提振消費市場、減緩勞動力短缺、提升銀行獲利能力，但由於民眾仍依賴現金交易，且人口結構老化，政府想推廣無現金交易仍面臨挑戰。

今春新球季開打，日本職棒東北樂天金鷲隊球迷卻發現棒球場內的食品飲料販賣站竟不接受現金付款。東北樂天金鷲隊的經營者樂天（Rakuten）電子商務公司目前正嘗試推動行動支付系統。今年四、五月樂天仙臺金鷲棒球場內販賣站的銷售額較去年同期成長20%，一大原因便是行動支付改變了人們的消費習慣。

樂天行動支付行銷經理誅伏準人（音譯）說：「我們認為這是個成功的策略，行動支付在日本才剛開始發展，使用人數將會持續增加。」

專家表示，行動支付減少民眾排隊付款的時間，且因為看不到錢包裡的現金正在減少，反而能專注在消費帶來的滿足感，進而增加消費意願。行動支付或能改善近幾十年日本因通貨緊縮，消費者傾向延遲消費所帶來的經濟問題。

日本政府預計於十月將消費稅從8%提升至10%，為避免國內消費支出萎縮，新稅制上路後九個月內，民眾只要以非現金方式消費，就能得到消費點數回饋。

野村綜合研究所（NRI）指出，過去六年日本國內消費每年平均增加0.5%，而非現金支付平均使每位消費者多支出1.6%。政府表示，無現金消費能減緩勞動力短缺、銀行獲利能力下降等經濟問題。日本經濟產業省去年十月成立無現金消費辦公室，預計於2025年前將日本非現金交易額翻倍為120兆日圓，辦公室主任伊藤政通說：「改變支付模式等於改變整個社會。」

目前現金支付占整體交易的比率高達80%，在全球僅次於德國。低犯罪率讓民眾安於攜帶大量現金，且大量老年人口不諳行動裝置，這都是行動支付要在日本普及必須克服的障礙。

大量中國遊客透過支付寶在日本超過30萬間商店消費，許多免稅商店也將退稅直接匯入中國遊客的支付寶賬戶。日本行動支付Pay Pay於去年10月成立，南韓行動支付平臺Kakao Pay正準備進軍日本市場。

然而，日生基礎研究所（NLI Research Institute）所長福本雪（音譯）表示，大部分的支付平臺仍收取約3%的商品手續費，對平均邊際利潤僅有2%的日本零售業者而言，仍難以負擔。

日本經濟老年人口

相關新聞

傳HP、Dell生產將自中國移至台灣 宏碁華碩也考慮出走

2019-07-03 19:29

他靠「股神」巴菲特的這項投資心法 成為億萬富翁！

2019-07-03 17:54

帶領克萊斯勒反敗為勝 汽車巨人艾科卡辭世

2019-07-03 17:18

紐時：美禁各國向伊朗買油 中國如何繼續買？

2019-07-03 16:54

好市多的魅力從何而來？專家：這三點是關鍵

2019-07-03 16:40

歐盟執委會、歐洲央行 首次女性當家

2019-07-03 13:21

律師出身接掌歐洲央行 拉加德善危機處理

2019-07-03 13:19

台韓鋼鐵製品赴越南洗產地 美要課456％關稅

2019-07-03 12:27

菲律賓人數最多的移工 中國人做這行業....讓人又愛又厭

2019-07-03 11:00

空巴與波音補貼爭議 歐盟願和美談

2019-07-03 10:10

拉加德宣布暫卸IMF總裁 第一副總裁李普頓接掌

2019-07-03 09:29

Fed理事人選一波三折 川普再度提出兩名「自己人」？

2019-07-03 08:54

特斯拉Q2交車量創新高 盤後股價一度飆漲9.1％

2019-07-03 07:41

美零食需求將回溫 業者卡位

2019-07-03 00:00

全球香水龍頭Coty出手整頓 減記30億美元品牌價值

2019-07-03 00:00

亞太區銀行獲利 急速下滑

2019-07-03 00:00

ECB：不急在7月寬鬆

2019-07-02 23:59

澳洲刺激經濟 再降息1碼

2019-07-02 23:59

G2新一輪談判啟動

2019-07-02 23:59

美報復性關稅砲口 轉向歐盟

2019-07-02 23:57

英國銀行裁員風 吹不停

2019-07-02 23:12

新加坡誠實蜜蜂停止食物外送 數百外送員受影響

2019-07-02 21:06

彭博資訊專欄／川習會只能讓市場喘口氣

2019-07-02 01:56

沃爾瑪員工升遷…VR決定

2019-07-02 00:50

菲國富豪 搶賺寵物財

2019-07-02 00:50

用App偵測肌膚狀態…資生堂讓保養更有智慧

2019-07-02 00:50

應材收購日商 強攻5G設備

2019-07-02 00:50

南韓出口跌幅 三年半最大

2019-07-01 23:31

影／酷暑冰風暴！雹雨襲墨國 街道如冰川

2019-07-01 18:27

不敗資產抗貨幣戰 日圓 美股 黃金漲勢旺

2019-06-28 13:35

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:50

伊爾艾朗專欄／央行寬鬆背後的四大風險

2019-06-25 00:04

彭博資訊專欄／寬鬆政策養出殭屍投資人

2019-06-24 00:44

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

珍珠料理爆紅…東京又驚見台式早餐店大排長龍 日網友：上癮了

2019-07-03 13:52

好市多的魅力從何而來？專家：這三點是關鍵

2019-07-03 16:40

日本九州暴雨下不停！鹿兒島等三縣撤離124萬人

2019-07-03 15:04

俄男遭熊襲擊當儲糧？ 醫生：假的！那是皮膚病

2019-07-03 11:45

美國指越南原產台韓二鋼品規避關稅 將加徵逾450%押金

2019-07-03 07:02

川普放寬華為禁令說假的？ 美商務部至今執法未變

2019-07-03 11:55

小強真的殺不死！蟑螂抗藥性變強 殺蟲劑也沒用

2019-07-03 14:42

仿效獨裁者…川普明辦國慶閱兵

2019-07-03 00:20

菲律賓人數最多的移工 中國人做這行業....讓人又愛又厭

2019-07-03 11:00

美報復性關稅砲口 轉向歐盟

2019-07-02 23:57

全球最好用護照排名出爐 台灣名列30中國第74名

2019-07-03 14:04

特斯拉Q2交車量創新高 盤後股價一度飆漲9.1％

2019-07-03 07:41

眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」秒放回冰箱！百萬人傻眼震怒：沒品

2019-07-03 20:54

全球最大活火山震動不斷 夏威夷觀測站發黃色警告

2019-07-03 09:45

穿太露？身著性感被空服員趕下飛機 英女怒斥：性別歧視

2019-07-03 15:40

可監聽、切斷海底電纜… 俄國機密潛水器失火致14死

2019-07-03 09:03

川金三會漏網畫面！與伊凡卡握手 金正恩笑開懷

2019-07-03 16:15

嫉妒表妹成績好 4表兄弟竟聯手性侵她

2019-07-03 17:52

台韓鋼鐵製品赴越南洗產地 美要課456％關稅

2019-07-03 12:27

曾是醫學界新星 牛津美女醫科生吸毒傷人獲輕判 退學搭上富二代

2019-07-03 12:17

漁夫捕到恐怖怪魚 網驚：像我姊姊

2019-07-03 17:15

影／世上最大鋼鐵墳墓！車諾比新圍阻體內部曝光

2019-07-03 17:07

伊朗「濃縮鈾存量」破表 英法德被拖下水

2019-07-03 00:29

紐時：美禁各國向伊朗買油 中國如何繼續買？

2019-07-03 16:54

南韓經濟前景慘澹 企業嘆：景氣比2008年金融危機還糟

2019-07-02 23:22

他靠「股神」巴菲特的這項投資心法 成為億萬富翁！

2019-07-03 17:54

川普推特：將提名華勒出任聯準會理事

2019-07-03 06:46

傳HP、Dell生產將自中國移至台灣 宏碁華碩也考慮出走

2019-07-03 19:29

1年炸毀369台ATM 提款機大盜愛挑德國其來有自

2019-07-03 19:52

美獨立建國星條旗惹爭議 Nike撤回引發爭議運動鞋款

2019-07-03 11:29

亞太區銀行獲利 急速下滑

2019-07-03 00:00

台股ADR除中華電信外全跌 台積電隨費半跌1.4％

2019-07-03 07:20

鯨豚最懼怕的夢魘！日本重啟商業捕鯨的悲歌

2019-07-03 09:06

俄國發生意外的科研潛水器 疑為間諜潛艇

2019-07-03 12:17

格陵蘭冰層溶解 淤沙浮現帶來商機

2019-07-03 14:39

美國汽車業傳奇人物艾科卡與世長辭 享壽94歲

2019-07-03 11:42

舊金山商場傳槍擊 至少4傷

2019-07-03 09:51

Fed理事人選一波三折 川普再度提出兩名「自己人」？

2019-07-03 08:54

帶領克萊斯勒反敗為勝 汽車巨人艾科卡辭世

2019-07-03 17:18

全球經濟成長可能放緩引憂 國際油價大跌

2019-07-03 06:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top