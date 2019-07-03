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美股早盤飆上歷史新高 市場預期Fed本月降息

2019-07-03 22:06經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美股標普500指數3日早盤改寫歷史新高，由於美國民間企業6月新增就業人數不如預期，增強投資人對美國聯準會（Fed）本月調降利率的預期心理。

標普500指數與那斯達克綜合指數3日早盤同步漲0.2%，道瓊指數漲56點。

ADP與穆迪分析公司發布的「小非農」就業報告顯示，美國民間企業6月新增就業人數10.2萬人，低於經濟學家原估的13.5萬人。此數據增強投資人對Fed月底降息的預期心理。Fed上月表示，將採取適當行動維持經濟擴張動能。

美聯社。
美聯社。
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