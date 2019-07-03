美股早盤飆上歷史新高 市場預期Fed本月降息

2019-07-03 22:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美股標普500指數3日早盤改寫歷史新高，由於美國民間企業6月新增就業人數不如預期，增強投資人對美國聯準會（Fed）本月調降利率的預期心理。

標普500指數與那斯達克綜合指數3日早盤同步漲0.2%，道瓊指數漲56點。