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傳HP、Dell生產將自中國移至台灣 宏碁華碩也考慮出走

2019-07-03 19:29經濟日報 記者易起宇╱即時報導

日經新聞報導，惠普（HP）、戴爾（Dell）、微軟和亞馬遜等全球消費性電子產品製造商，都正在打算將大部分的產能移出中國，加入這波出走潮，令中國做為科技製品生產強國的地位受到威脅。

消息人士指出，HP和戴爾在全球個人電腦市場上分占第一和第三名、市占率加總近40%，這兩家公司正計劃將筆記型電腦生產的30%移出中國。聯想（Lenovo）、宏碁和華碩等其他個人電腦領導廠商也在評估移轉計畫。微軟、Google、亞馬遜、Sony和任天堂同樣打算將部分遊戲機和智慧音箱的製造移出中國。

儘管美國與中國間的貿易戰在兩國領導人川普和習近平上周20國集團（G20）峰會會面後達成休戰，但這些科技公司的計畫並未因此改變。消息人士說，因為現在的局勢仍然太不確定，在中國生產的成本高漲也促使製造商們評估其他選擇。

據了解，HP已規劃將20%至30%的生產移出中國，並打算在台灣或泰國逐步建造新供應鏈，生產移轉可能最快從第3季底開始，但目前仍有可能改變。

戴爾則已經開始在台灣、越南和菲律賓開始筆電製造的「試營運」。消息人士說，該公司的目的是希望迴避貿易戰的影響，以及擔憂中國的工廠勞工短缺和成本升高。

據Trendforce研究公司數據，戴爾的筆電約有47%出口到最大市場的北美地區，HP則有40%筆電銷往北美。

其他消息來源則表示，生產Kindle電子書和Echo數位助理的亞馬遜，以及日本遊戲機大廠任天堂，都正在將越南視為新的生產陣地選項，微軟則正在考慮泰國和印尼。

宏碁和華碩向日經新聞證實，正在探求將部分生產移出中國的可行性。戴爾雖對生產移轉不予置評，但表示鼓勵美國和中國政府持續對話，以解決未解決的問題，並希望看到雙方達成協議。

HP、Google、微軟和亞馬遜則未對此事發表評論。

日經新聞報導，HP、戴爾等個人電腦廠商計劃將生產從中國移轉，以迴避貿易戰衝擊和中...
日經新聞報導，HP、戴爾等個人電腦廠商計劃將生產從中國移轉，以迴避貿易戰衝擊和中國成本升高，宏碁和華碩也證實正在考慮。 路透
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