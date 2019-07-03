美國汽車界傳奇人物艾科卡 教給企業的四堂課

2019-07-03 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國汽車業傳奇人物艾科卡（Lee Iacocca）2日病逝，享壽94歲。他先後效力於汽車大廠福特和克萊斯勒，成就有目共睹，他不僅成為「企業轉虧為盈」的代名詞，更享有「美國產業界英雄」的美譽。以下為外媒列出的艾科卡教給企業的四堂課。

●成長心態

艾科卡剛開始從事銷售工作的時候，與潛在買家互動時常感到緊張、焦慮，但並未因此打退堂鼓。他努力觀察其他銷售人員如何與客戶應對，學習如何清楚表達，了解怎麼陳述會讓客戶願意傾聽。

艾科卡展現出來的心態是一個人的技能與能力並非固定不變，只要有決心、肯投入工作，就能提升自己的能力，而這就是一種成長心態。

●汽車經銷商的重要性

艾科卡加入克萊斯勒後，發現這家車廠對經銷商的態度惡劣，經銷商對該公司管理層也很反感，彼此缺乏信任。

然而，艾科卡將經銷商視為合作夥伴，一視同仁。若汽車製造商能善待經銷商，經銷商對客戶的態度可能也會很好。在這種情況下，客戶可能會向他人推薦購買這家車廠製造的汽車。

●客戶是買身分象徵，而非產品

人人都想與眾不同，在眾人面前展現不同的個性與身分象徵，而汽車正是可傳達身分象徵的產品。

在客戶買車30天後，艾科卡帶領的團隊會打電話給客戶，但從不問客戶是否對新車感到滿意，反而問客戶其友人是否喜歡這款車，藉此挖掘客戶的情感因素。人人都渴望獲得更多社會地位，這是行銷人員可加以運用的消費者心理。

●解決客戶的問題

艾科卡表示，銷售人員的工作包括解決客戶的問題，若銷售人員不了解客戶，就難以賣出汽車等產品。