美國汽車界傳奇人物艾科卡 教給企業的四堂課
美國汽車業傳奇人物艾科卡（Lee Iacocca）2日病逝，享壽94歲。他先後效力於汽車大廠福特和克萊斯勒，成就有目共睹，他不僅成為「企業轉虧為盈」的代名詞，更享有「美國產業界英雄」的美譽。以下為外媒列出的艾科卡教給企業的四堂課。
●成長心態
艾科卡剛開始從事銷售工作的時候，與潛在買家互動時常感到緊張、焦慮，但並未因此打退堂鼓。他努力觀察其他銷售人員如何與客戶應對，學習如何清楚表達，了解怎麼陳述會讓客戶願意傾聽。
艾科卡展現出來的心態是一個人的技能與能力並非固定不變，只要有決心、肯投入工作，就能提升自己的能力，而這就是一種成長心態。
●汽車經銷商的重要性
艾科卡加入克萊斯勒後，發現這家車廠對經銷商的態度惡劣，經銷商對該公司管理層也很反感，彼此缺乏信任。
然而，艾科卡將經銷商視為合作夥伴，一視同仁。若汽車製造商能善待經銷商，經銷商對客戶的態度可能也會很好。在這種情況下，客戶可能會向他人推薦購買這家車廠製造的汽車。
●客戶是買身分象徵，而非產品
人人都想與眾不同，在眾人面前展現不同的個性與身分象徵，而汽車正是可傳達身分象徵的產品。
在客戶買車30天後，艾科卡帶領的團隊會打電話給客戶，但從不問客戶是否對新車感到滿意，反而問客戶其友人是否喜歡這款車，藉此挖掘客戶的情感因素。人人都渴望獲得更多社會地位，這是行銷人員可加以運用的消費者心理。
●解決客戶的問題
艾科卡表示，銷售人員的工作包括解決客戶的問題，若銷售人員不了解客戶，就難以賣出汽車等產品。
當客戶走進汽車展示中心的時候，可能不了解自己需要哪款汽車，不懂前輪驅動，女性客戶的需求也與男性不同。此時銷售人員須詳加介紹，提供資訊，最終促使客戶下單買車。
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