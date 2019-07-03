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他靠「股神」巴菲特的這項投資心法 成為億萬富翁！

2019-07-03 17:54經濟日報 記者陳律安╱即時報導

「你辛勤工作、拿到所得後，將這筆錢的一部分投資於他人的勞力。」

億萬富豪驗光師沃特海姆（Herbert Wertheim）可能是最偉大的投資人之一，而他之所以能累積龐大的財富，就是靠這項以「股神」巴菲特為師的投資心法，穩健累積了龐大的財富。沃特海姆今年5月歡度80歲生日，身家約24億美元，秘訣是持續堅定採取買進-持有的投資法則。

富比世列出幾項沃特海姆的輝煌戰功，包括在蘋果公司及微軟首次公開發行股票（IPO）時敲進，以及成為美國航太公司Heico的最大股東。他也有奇異、Google母公司字母、英國石油公司（BP）、美國銀行的大量股權。沃特海姆透過旗下的染色鏡片製造商BPI投入資金，現在公司每年投資回報約1,000萬美元，全數再投入股市。

沃特海姆向富比世表示，不想持有大型企業，但時至今日，有五到六家，或是八家億萬規模的企業，每家都有10%股權。他說他不會被財報牽絆，但每周花12小時挖掘公司的「智慧資本」，這讓他買進IBM、3M、英特爾等公司的股票。

當沃特海姆在討論投資秘訣時，聽起來與「股神」巴菲特很像，「如果你在每股13元的價位看中一張股票，也應該在每股12、11或10美元時看上它。如果股價持續走低，但你相信它且有做功課，那你應該加碼。實際上你取得了划算的交易。」

沃特海姆的目標是永不賣出。不過當股價不斷下探，如黑莓公司的表現時，他還是會覺得受夠了而賣出，畢竟眼睜睜地看著該公司每個月的實質獲利不斷消失。

他不會注意股價單日波動，特別是已活到了這個年紀，他最在乎的是自由時間，「對我來說，有自己的時間是最珍貴的事」。

「股神」巴菲特（圖左）及沃特海姆。網路圖片。
「股神」巴菲特（圖左）及沃特海姆。網路圖片。
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巴菲特富比世

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