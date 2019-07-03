紐時：美禁各國向伊朗買油 中國如何繼續買？

2019-07-03 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報2日報導，美國去年5月退出2015年伊朗核協議之後，川普政府11月起對伊朗石油及石化產品施加制裁，美方起初給予部分國家豁免，今年5月起取消全部豁免，但部分國家油輪或商船，包括中國大陸船隻在內，以「關閉船上自動辨識系統」來隱藏行蹤，抗拒美國的制裁。

紐時指出，根據國際法，目前購買及運送伊朗石油或相關產品都不違法。川普政府從去年11月起針對伊朗實施的多項制裁，都是美國單方面推動的。

但許多跟美國公司或銀行有生意往來的外國公司，如果購買或運送伊朗石油產品，可能會受美國懲罰。曾在歐巴馬政府國家安全會議負責伊朗政策的現任哥倫比亞大學資深研究員內菲（Richard Nephew）說，美方祭出的懲罰會包括：禁止各家美國銀行與違反制裁的外國公司合作、凍結那家外國公司的資產及禁止該公司人員赴美等。

內菲還說，美方已以違反核子、飛彈及武器擴散為由，針對數十家中國國營企業進行制裁，但「美方並非輕率制裁」。

紐時說，上個月一艘中國籍小型油輪「中能一號」（Sino Energy 1，譯名）從中國出發，歷經19天航行後，約在一周前接近波斯灣；油輪船長按國際法規定，報告了該船位置、路線、速度及一項重要細節：吃水深度淺，意思是可能為空船。

接著，中能一號就沒了消息，從自動辨識系統消失。它在6月30日再度出現該系統，顯示船隻地點就在6天前消失處附近，此時是朝東行駛，離開伊朗附近的荷姆茲海峽。如果跟過去的模式相同，船長很快就會報告，說該油輪吃水很深，意思是很可能為滿載。

TankerTrackers.com公司利用衛星影像辨識伊朗各港口的油輪，該公司創辦人之一的馬達尼（Samir Madani）說，中能一號「正在隱藏其活動」，「他們不想把他們到達伊朗、正在躲避制裁這件事昭告大眾，就那麼簡單。」

對此，美國國務院發言人說：「我們不針對情報事務發表意見。」

美國伊朗問題特使胡克（Brian Hook）上周五（6月28）在倫敦告訴記者，美國將懲罰進口伊朗石油的公司。

布蘭戴斯大學教授薩莫爾（Gary Samore）說，伊朗一直試圖大幅調降其石油及石化產品價格，因應美國的制裁。

根據分析全球航運資訊網站VesselsValue的資料，伊朗油輪薩里納（Salina）上月停靠在中國東北的錦州灣。薩里納可運載100萬桶原油，約相當於美國每日消耗量的5%。此船太大，只能停靠全球少數港口，遠比中能一號之類小船容易被衛星找到，會固定透過自動辨識系統，通報其位置、路線及速度。