好市多的魅力從何而來？專家：這三點是關鍵

2019-07-03 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



美國知名連鎖賣場好市多（Costco）現在已升級為旅遊勝地，有一名美國的好市多女粉絲表示，她外出旅遊時造訪了70家好市多門市；還有人在好市多舉行婚禮。你若不是好市多會員，可能對這些人的瘋狂行徑感到不可思議。

美國顧問公司A.T. Kearney合夥人派翠夏‧洪（音譯）表示，「好市多已使部分會員神魂顛倒，他們沉浸在好市多的購物體驗中，離不開這個品牌，還對前往好市多感到興奮」。

CNBC報導，好市多營造這種氛圍，使消費者對其念念不忘。好市多挖空心思、想方設法要把消費者牢牢抓住，包括心理策略、賣場商品擺設，以及超優惠商品。

CNBC整理出三項好市多迷人的關鍵。

●好市多給消費者「會員專屬感」

要在好市多購物，得先申辦60美元的商業會員主卡、家庭卡或120美元的金星會員主卡。美國商業書籍作者安德希爾（Paco Underhill）表示，這使消費者認為，好市多給人「會員專屬感」，也使好市多更具魅力，因為「你必須成為會員，才能踏入好市多」。

另外，這還涉及心理因素。根據2017年一項會員制商店消費研究，好市多會費是不可收回的成本，消費者為了證明繳交會費有其價值，會更常到好市多消費，而且每次會買更多商品。

但也有消費這不吃這一套，認為會員費像肉包子打狗，原因在於他們可能不常去好市多購物，也可能是自己一個人住或家裡沒有多餘空間擺放大尺吋的商品，或純粹只是沒有很強的的購物慾。

不過，好市多表示，美加地區每年的續卡率高達90%，付費會員高達5,160萬人，甚至有些會員擁有不只一張會員卡。

●優惠商品人見人愛

消費者會為了優惠的商品鬧失心瘋，好市多所有的策略都是依據這項核心原則所設計，這也代表好市多必須持續抵抗以漲價提振營收的衝動。

好市多財務規畫暨投資關係資深副總裁尼爾森表示，買到優惠商品「給人一種贏的感覺」，「你想贏，還是想輸」？

尼爾森指出，價值是好市多銷售策略的背後推動力，「我們對價值的定義，就是給予消費者最高品質的商品、最優惠價格，以及最佳的會員服務」。

尼爾森也說，好市多是看重每件商品的企業，每件商品的品質必須是最好的。好市多每個門市只有3,700至3,800種商品，與電商沃爾瑪的14.2萬種商品相比，簡直是小巫見大巫。

●每次購物都是一趟旅遊

在好市多購物，不僅僅是購物而已。好市多的動線規畫是一項策略，有助吸引消費者，使他們留在賣場裡，並且買進更多商品。

依據好市多的購物動線規畫，民生必需品會放在較裡面的位置，消費者得繞過所有商品才會到，例如要經過電腦和電視等有趣和衝動購買的商品區，才會到達牛奶和乳製品這類民生用品區。

安德希爾表示，消費者一路上可試吃和試喝無限量供應的試吃品，有時甚至能獲得免費按摩的服務，為消費者提供愉快的購物體驗。此外，好市多的免費試吃品也具有魔力，有助消費者購物時「不被理智過度約束」。

派翠夏‧洪表示，消費者有時還會找到意想不到的商品，「他們到好市多購物，就是要體驗這種尋寶的興奮感」。