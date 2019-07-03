歐盟執委會、歐洲央行 首次女性當家

2019-07-03 13:21 世界日報 編譯中心╱綜合2日電



歐洲聯盟領袖經過馬拉松會談後，今天終於就歐盟機構新領導人達成共識，法國籍的國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）將擔任歐洲中央銀行總裁，歐盟執行委員會主席則由德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）接掌；至於歐洲議會主席將於明天由歐洲議會議員選出。

待歐洲議會（European Parliament）批准人事案後，范德賴恩會在11月1日正式上任，10月31日則為英國預定脫歐的日子。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天表示，針對組織與英國達成的脫歐協議，他「非常確定」新領導層不會改變主張和讓步妥協。

「新領導層 英脫歐立場不變」

這是歐盟史上首度同時由女性出任這個集團兩個最重要的職務。歐洲理事會在6月30日召開特別峰會，由28會員國展開漫長而激烈的協商，由於各國領袖意見分歧，為期三天的會議一度逼近破裂，但最終仍達協議。

盧森堡總理貝特爾率先推文「完成了！」歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）也表示：「歐洲理事會已就歐盟機構未來領導階層達成協議。」

現年60歲的范德賴恩是德國總理梅克爾的親密盟友，將接替榮克擔任歐盟執委會主席；至於拉加德則曾是法國首位女性財政部長，並自2011年起擔任IMF總裁。

拉加德將接替今年11月屆滿八年任期的德拉吉（Mario Draghi）之職。拉加德在聲明中說：「獲提名擔任歐洲中央銀行總裁，我深感榮幸。有鑒於此，在和國際貨幣基金執行董事會紀律委員會（Ethics Committee）商議後，我決定在提名期間暫時卸下國際貨幣基金總裁職責。」

比利時自由派看守總理米歇爾（Charles Michel）將接替圖斯克的職務；西班牙代理外長波瑞爾（Josep Borrell）將擔任歐盟外交和安全政策高級代表。這些人事案仍需歐洲議會批准。