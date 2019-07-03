博通傳擬150億美元買下賽門鐵克 繼併CA後向軟體拓展

2019-07-03 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



彭博資訊率先根據知情人士報導，晶片製造商博通（Broadcom）為求多角化經營，正在與網路安全軟體公司賽門鐵克（Symantec）進行收購談判。金融時報的消息來源表示，交易規模可望在150億美元以上。

賽門鐵克股價周二（2日）在正常交易時間變動不大，但在消息傳開後，盤後交易大漲22%。博通則下跌4%。

金融時報說，博通收購賽門鐵克，最快可能今天（3日）就會公布，不過最終協議目前尚未簽署，如果來不及3日宣布，就會延到國慶假日（4日）之後。

這是博通在軟體產業的第二個大型投注案。博通去年以189億美元買下企業軟體公司CA Technologies，當時被一些投資人關切執行長陳福陽（Hock Tan） 由晶片到軟體的收購策略會不會跨度大了些。

然而博通並非第一個嘗試進軍安全軟體業的晶片製造商。早在2011年英特爾就以77億美元買下McAfee，當時的設想是將該軟體的技術運用到個人電腦處理器之中，不過計畫沒有實現。英特爾2016年又把McAfee賣給出價42億美元的TPG。

摩根士丹利分析師Craig Hettenbach在本周稍早的報告中指出，博通的併購手法很成功地為公司帶進大量現金，在本業半導體產業已經少有這種機會。